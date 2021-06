La revanche du conseil RH

Jamais les ressources humaines n’ont été autant sur le devant de la scène que ces derniers mois. En première ligne durant la crise sanitaire, à pied d’œuvre pour accompagner reprises successives et relance économique, les DRH ont été sur-mobilisés pendant la période. La preuve de ce nouveau rôle stratégique pour une fonction encore trop souvent mal aimée ? Les cellules de crise composées pour 97% d’entre elles d’un binôme DG/DRH. Le regard porté sur la profession pourrait donc bien changer. Et ce, d’autant plus que, des gros titres des journaux aux comités de direction, ces sujets de prédilection ont tourné en boucle. Flexibilité, organisation du travail, télétravail, engagement, QVT, RPS ... : des thématiques sur lesquelles il est impossible désormais de faire l’impasse. Y compris pour les plus récalcitrants.

Demander de l’aide en externe ne constitue plus un tabou

Pourquoi ? Simplement pour des raisons de survie ! Comment surmonter l’épreuve pandémique sans une prise en compte par les dirigeants des transformations en cours et à venir ? La crise les invite à davantage protéger les salariés et les partenaires de leurs structures, mais aussi à réfléchir aux aménagements réalisables pour répondre à la demande accrue de flexibilité. Car, durant cette année si particulière, de nouvelles aspirations ont émergé. Les balayer du revers de la main reviendrait, pour les entreprises, à signer leur arrêt de mort. Pour faire partie du monde d’après, elles n’ont d’autre choix que de remobiliser leurs équipes.

Du rififi au CAC40

Notre responsabilité à nous, Décideurs ? Parler des grands stratèges aux premières loges de ces bouleversements. Pour eux aussi, l’année a été pour le moins singulière. Le secteur du recrutement n’a pas été épargné par l’impact économique de la pandémie. Mais, déjouant toutes les prévisions, les cabinets à taille humaine ou de niche ont mieux réussi que les gros à tirer leur épingle du jeu. Dans tous les domaines, les profils d’experts sont particulièrement recherchés par les entreprises ces derniers temps. Signe d’un besoin de stratèges pour affronter l’incertitude ou les zones de turbulences. Engie, Renault, Danone, etc. : les groupes du CAC40 ont été quelque peu chahutés en interne. Quand d’autres entreprises craignaient de ne pas pouvoir procéder aux ajustements, pourtant nécessaires, du fait d’une détérioration du climat social ou d’un manque de moyens.

Tous sans exception poussent la logique du réseau à son paroxysme

Néanmoins, la crise a joué un rôle de révélateur : demander de l’aide en externe ne constitue plus un tabou. 70% des dirigeants interrogés par une étude réalisée conjointement par Eléas, Procadres International et Vivant Avocats, en partenariat avec Opinion Way, déclarent vouloir faire appel à un manager de transition. Conscients que le changement ne se décrète pas, ils souhaitent également accompagner la ligne managériale. Les trois quarts envisagent même de proposer des formations à destination des codir ou des instances représentatives du personnel. Ils viennent chercher auprès des cabinets de conseil de quoi définir et mettre en place de nouvelles organisations plus efficaces. L’objectif ? Concrétiser les plans de transformation digitale tout en permettant aux salariés de mieux travailler et en optimisant les coûts. Les offres se diversifient pour toucher à la cybersécurité ou s’étendre aux PME-ETI. Même "la startup nation" d’Emmanuel Macron s’en remet aux consultants de grands cabinets anglo-saxons...

De l’ombre à la lumière

La polémique autour de la politique vaccinale du gouvernement rappelle combien le conseil n’a pas toujours bonne réputation. "Ils empruntent votre montre pour vous donner l’heure", entend-on parfois au sujet des consultants. Quant à l’executive search, l’expression de "chasse de têtes" est peu flatteuse, véhiculant l’image d’un métier qui ferait du négoce d’êtres humains... Il n’en demeure pas moins que l’objectivité de leur regard reste précieuse. Portés par les équipes pluridisciplinaires des cabinets en ressources humaines ou en stratégie, des notions comme "agilité", "conduite du changement", "transfo" ne sonnent pas nécessairement creux. Le consultant ne s’efface pas derrière ses slides. Il résout un à un les problèmes identifiables. Mieux : il adopte la philosophie interne de l’entreprise pour lui montrer qu’elle possède déjà les capacités et les solutions dont elle a besoin.

Si l’empowerment des organisations doit rester le maître-mot des consultants des cabinets de conseil, discrétion et confidentialité sont les valeurs cardinales des chasseurs de têtes. Certains, en effet, choisissent d’opérer loin des projecteurs. Mais, dans le milieu, leur nom est connu de tous. Ils n’en font pas pour autant de l’ombre à ceux qui portent une vision au grand jour ou à ceux qui, à la faveur d’une éclipse, se placent en position de challengers. Tous sans exception poussent la logique du réseau à son paroxysme. Celui qui apprend par cœur les noms des DAF des grands groupes jalousement gardés dans son petit carnet comme celle qui décroche sans cesse son téléphone pour prendre des nouvelles de son vivier. On peut leur reprocher de défendre leur pré carré ou de monopoliser les compétences. Une chose est sûre : le "comment" de la transformation ne s’écrira pas sans eux. Ils en maîtrisent trop bien les codes.

Marie-Hélène Brissot, Roxane Croisier, Marianne Fougère