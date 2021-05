Brigitte Lemercier, la "reine" des chasseurs de têtes ?

Les amoureux de la Rive gauche le connaissent bien. Ce petit coin niché entre deux allées du Luxembourg. À première vue pourtant, rien ne permet de distinguer les tables et les chaises qui y sont entreposées. Vert délavé, métalliques comme celles réparties aux quatre angles du jardin. Mais, à y regarder de plus près, le motif des plateaux apparaît. Des échiquiers pour autant de parties endiablées. Et on se plaît à imaginer Brigitte Lemercier passer une après-midi à observer de son regard "perçant et intense" les joueurs d’échecs.

Faiseuse de rois et de reines

Sa boutique, en effet, ne se situe qu’à quelques encablures. Un hôtel particulier, avenue de l’Observatoire, où des promotions ont été jouées et des carrières matées… toujours dans le plus grand respect et avec une certaine bienveillance. Certes, la principale intéressée reconnaît être "une femme assez directe". Mais, elle ne dit les choses comme elle le pense que dans l’unique but de "faire progresser". Et pas n’importe qui. Diagonal, latéral, saut : les déplacements auxquels elle procède ne concernent que des PDG, des directrices générales ou des membres de comité exécutif. Brigitte Lemercier fait et défait les rois du CAC40. Les cavaliers ne l’intéressent pas. Quant aux reines ? Nathalie Balla la décrit dans les colonnes du Point comme une "féministe de l’ombre". De celles qui préfèrent aux discours enflammés les actions pas moins engagées. "Elle place des femmes à des postes de pouvoir, pousse ses pions comme le ferait un joueur d’échecs", poursuit la PDG de La Redoute. Tiens donc. De la trempe d’Anna Muzychuk ? Au nom de ses "principes", l’Ukrainienne a en effet préféré renoncer à ses titres plutôt que de jouer en Arabie saoudite. Comme la double championne du monde, Brigitte Lemercier refuse d’obéir à d’autres règles que celles qui régissent sa discipline

Échec et mat

Une certaine idée du fair-play qui l’a poussée à renverser le plateau en 2005. Alors mandatée pour trouver un successeur à Jean-Marc Espalioux, fraîchement débarqué de la présidence du directoire du groupe Accor, Brigitte Lemercier participe au processus de sélection qui place Pierre Danon en bonne position. Les jeux sont presque faits. Mais le nom du directeur général adjoint de Capgemini fuite dans la presse. Échec et mat pour le recrutement… pas pour la carrière de Brigitte Lemercier.

Convaincue que les dés étaient pipés d’avance, elle quitte Russell Reynolds pour reprendre la partie en fondant NB Lemercier & Associés. Rive gauche donc. La distance géographique qui la sépare désormais de la place Vendôme disparaît quand on se penche sur son "petit vivier personnel, composé d’une centaine de personnes". Certains pointent la coloration très francofrançaise de ce réseau. D’autres lui reprochent son incapacité à se risquer à de nouveaux coups, à repérer des candidats atypiques. Ces critiques, Brigitte Lemercier pourrait les balayer du revers de la main. Comme la puissance des ordinateurs n’a pas renvoyé aux fonds des tiroirs les précis recensant les grands coups des Loosers, la chasseuse de têtes reste maître en son terrain. La preuve ? Sur la seule année 2020, on lui doit les recrutements de Luca de Meo chez Renault et de Catherine MacGregor chez Engie. Échec et mat.

