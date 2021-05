Clifford Chance promeut à Paris

Les séries de nominations continuent pour les firmes internationales : après Allen & Overy, Freshfields et Simmons & Simmons, c’est au tour de Clifford Chance d’annoncer l’élévation de 29 de ses avocats au rang d’associés. Parmi eux, 11 sont établis au Royaume-Uni, 9 en Europe, 4 en Amérique, 3 en Asie et 2 au Moyen-Orient. La structure a mis l’accent sur les besoins de sa clientèle d’investisseurs financiers, prioritaires dans sa stratégie de croissance : 25 des nouveaux associés travaillent auprès de ce type de clients. À ce titre, ce sont les pratiques corporate et financement qui sont principalement renforcées avec 24 promotions intervenant dans ces spécialités (contre 3 en résolution des différends, une en immobilier, une en fiscalité et droit social). Avec 38 % de femmes parmi les promus, la firme établit son record de représentation des genres et se rapproche doucement de son objectif de parité fixé à 40 % d’avocates associées sur le plan mondial d’ici 2030.

À Paris, c’est Milica Zatezalo-Falatar qui accède à l’association. Membre de l’équipe projets internationaux, elle assiste des institutions financières internationales, des sponsors, des sociétés de projet et des gouvernements dans la mise en œuvre de projets dans les secteurs de l'énergie, en particulier celui des énergies renouvelables, des ressources naturelles et des infrastructures. L’experte du financement possède une forte expérience en Russie, en Asie centrale, en Turquie et en Afrique et concernant la réforme des partenariats public-privé et des concessions de service public en Europe. Avocate chez Gide Loyrette Nouel de 2002 à 2008, elle rejoint Clifford Chance en 2010 où elle est nommée counsel en 2015. Inscrite au barreau de Paris (2002) et New York (2010), Milica Zatezalo-Falatar est diplômé du programme grande école de HEC en business administration and management, d’un DESS droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un LLM de la Columbia Law School.

Géant anglo-saxon, Clifford Chance compte plus de 2 800 professionnels du droit à travers ses 32 bureaux en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. En France, le cabinet est installé à Paris depuis 1962 et y propose une offre full-service grâce à près de 200 avocats, dont 40 associés.

Léna Fernandes