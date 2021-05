Allen & Overy : double cooptation à Paris

En nommant 30 nouveaux partners parmi ses rangs, Allen & Overy renforce 6 de ses départements les plus importants : banking, corporate, contentieux, marchés financiers, fiscal et immobilier. Les avocats cooptés sont basés pour 66 % d’entre eux en dehors du siège londonien et un tiers sont des femmes. À Paris, ils sont deux avocats à devenir associés.

Thomas Roy a intégré Allen & Overy en 2014 en tant que collaborateur et a été promu counsel en 2019. Spécialiste du droit bancaire, il est expert des crédits syndiqués et conseille les arrangeurs, les agents, les prêteurs et les emprunteurs dans leurs opérations de financement corporate ou de financement d’acquisition M&A. Il assiste également de grandes banques, des fonds de dette et des sponsors dans le cadre de leurs opérations de financement LBO en France et à l’étranger. Avocat au barreau de Paris depuis 2012, il a exercé au sein du cabinet Hogan Lovells, pour la direction juridique des financements structurés de la Société générale et pendant plusieurs mois dans l’équipe leverage finance d’Allen & Overy à Londres. Thomas Roy est titulaire d’un master en droit des affaires internationales de l’université de Bourgogne et d’un LL.M en droit financier international de l’université de Manchester. Olivier Thébault exerce pour la firme anglaise depuis 2011 et y a été promu counsel en 2015. Expert des marchés de capitaux, il conseille émetteurs, actionnaires et banques, notamment lors d’introductions en Bourse, d’augmentations de capital ou d’émissions d'obligations ou d'autres valeurs mobilières. Il intervient également sur les opérations de M&A et de private equity auprès de sociétés (cotées ou non cotées), d’institutions financières et de fonds d'investissement. Diplômé d'un DEA en droit international privé de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un DESS en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas, il est inscrit au barreau parisien depuis 2004. Avant de rejoindre le département fusions et acquisitions d'Allen & Overy à Paris, il a exercé six ans au sein du cabinet Debevoise & Plimpton.

Léna Fernandes