Simmons & Simmons promeut une associée à Paris

Simmons & Simmons nomme une équipe de 13 nouveaux associés pour faire face aux défis inédits engendrés par la crise sanitaire. Parmi eux, six sont des femmes, ce qui permet au cabinet d’atteindre, pour la troisième année consécutive, son objectif de parité fixé à 40 % de femmes parmi les associés qu’il promeut. Renforçant les quatre pôles mondiaux de la firme (corporate et droit commercial, contentieux, droit social et marchés financiers), les promotions interviennent à Londres, Bruxelles, Amsterdam, Dublin, Luxembourg, Paris et Hong Kong.

À Paris, Julia Gori accède au rang d’associée au sein du département droit social. Exerçant chez Simmons & Simmons depuis 2010, elle accompagne une clientèle domestique et étrangère dans toutes ses problématiques liées au droit social français, tant sur les aspects collectifs qu’individuels des relations de travail. Familière du secteur des TMT (technologies, médias et télécommunications), du milieu bancaire et des institutions financières, l’avocate est récemment intervenue lors de réorganisations d’entreprises et de licenciement collectifs, conséquences du Brexit. Diplômée d’un master 2 en droit du travail de l’université Lumière à Lyon, Julia Gori a également étudié le droit à l’université de Boston.

Firme internationale, Simmons & Simmons est établi dans six bureaux en Asie, treize en Europe et deux au Moyen-Orient. En France, le cabinet réunit désormais près de cent avocats, dont 24 associés. La parité est atteinte grâce à la cooptation de Julia Gori qui porte à douze le nombre de femmes associées du bureau parisien.

Léna Fernandes