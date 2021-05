Un associé et quatre counsels promus chez Freshfields

En mettant l’accent sur la diversité des avocats concernés, Freshfields Bruckhaus Deringer nomme 22 nouveaux associés travers le monde. La moitié d’entre eux étant des femmes, le cabinet dépasse l’objectif global de diversité de genre et d'inclusion des minorités qu’il s’était fixé en mars dernier (40 % de femmes, 40 % d'hommes et 20 % de personnes issues de minorités parmi les nouveaux associés d’ici 2026). Côté counsels, seulement 9 des 31 promus sont des femmes. Toutes ces nominations interviennent dans les pôles concurrence, contentieux, transactions internationales, social et fiscal de la firme qui se retrouvent ainsi renforcés.

À Paris, c’est Julien Rebibo qui accède à l’association au sein du département corporate. Expert des opérations de private equity et de fusions-acquisitions, domestiques et internationales, il a notamment conseillé Charterhouse Capital Partners lors de leur acquisition groupe Siaci Saint-Honoré en 2018 et du groupe Serb en 2020. Il est également intervenu auprès de General Atlantic lors de sa prise de participation de 60 millions de dollars dans le capital de ManoMano en 2017 et celle du même montant chez OpenClassrooms en 2018. Julien Rebibo a commencé sa carrière chez Ashurst en tant que collaborateur avant de rejoindre Freshfields en 2017. Diplômé du magistère juriste d’affaire DJCE de l’université Panthéon-Assas, il est avocat au barreau de Paris depuis 2009.

Quatre avocats sont également promus counsels dans le bureau parisien : Tanguy Bardet de l’équipe droit public, Elodie Favre en droit du travail, Thomas Métayer au sein de la pratique fiscale et Alexandra van der Meulen dans cette dédiée à arbitrage international.

Léna Fernandes