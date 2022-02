S'enthousiasmer

Depuis deux ans, la crise sanitaire met en lumière le pire comme le meilleur. Les premiers confinements ont été l’occasion de faire sortir de l’ombre des professions trop souvent regardées de haut et mal rémunérées, pourtant indispensables au bon fonctionnement du pays. Ils ont également mis en exergue les inégalités sociales face aux tempêtes financières ou encore la difficulté à répondre aux objectifs en matière de climat même lorsque l’économie est en quasi-situation d’arrêt.

Mais, si l’on choisit de regarder le verre à moitié plein, ces derniers mois révèlent le meilleur. "La puissance publique, engluée depuis des décennies dans une crise de récit et de résultats, s’est vue restaurée dans sa pleine capacité d’action et la notion de "bien commun" s’est affirmée aux yeux de tous", constate Pascal Demurger, directeur général de la Maif, dans un rapport publié fin janvier par la Fondation Jean Jaurès. Les dogmes budgétaires ont volé en éclat au profit de la solidarité. "Quant aux acteurs économiques, ils ont démontré leur remarquable capacité d’adaptation et de mobilisation ainsi que leur contribution potentielle à l’intérêt général", ajoute le dirigeant.

Afin de profiter de cette dynamique, entreprises, investisseurs et acteurs publics doivent continuer à trouver des routes communes pour aller vers un capitalisme davantage solidaire, davantage humain, davantage respectueux de l’environnement. Bref, davantage responsable. Les exemples d’actionnaires engagés, d’entreprises qui s’orientent vers des stratégies vertueuses se multiplient et la volonté du législateur d’encourager les investissements et d’instaurer un socle légal favorable à un capitalisme nouveau existe. S’imprégner de solutions concrètes, regarder ce qui fonctionne, suivre les pas de ceux qui ont trouvé du sens est plus que nécessaire. Ce dossier ouvre des portes, propose des pistes de réflexion, éclaire qui veut bien avancer.

Olivia Vignaud