Dans les coulisses de la cellule riposte de Valérie Pécresse

Pour partir serein dans le marathon d’une élection présidentielle, un candidat doit réunir autour de lui plusieurs compétences indispensables : un pôle idée qui planche sur le programme, des organisateurs de meetings, des responsables à la mobilisation chargés de coordonner boîtage et diffusion de tracts, une équipe communication… Et une cellule riposte. Son rôle, comme son nom l’indique, est de répondre aux attaques.

Une candidate prise en étau

Dans le dispositif de Valérie Pécresse, elle est en première ligne, puisque la candidate traverse une zone de turbulences. "Elle perturbe le match annoncé entre Emmanuel Macron et l’extrême droite, d’une certaine manière, elle casse le business", estime Jonas Haddad, avocat, membre de la cellule riposte de la gagnante de la primaire de la droite. "De ce fait, son entourage et elle-même subissent des attaques très rudes venant d’Éric Zemmour et de LREM."

Pour les contrer, elle peut compter sur une dizaine de personnalités telles que le député du Vaucluse Julien Aubert, l’eurodéputé Geoffroy Didier ou encore Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Ile-de-France. Une équipe que Jonas Haddad qualifie de "soudée, agile et souple". Selon l’ancien secrétaire national des Jeunes de l’UMP, "la cellule échange sur Whatsapp, assure un travail de coordination mais n’uniformise pas les éléments de langage pour éviter un côté fake".

Plateau télé et radio : à chacun son style

Face aux attaques, les "mousquetaires" pécressistes font entendre leurs voix sur les plateaux avec une formule simple : à chacun son style. Cela permet d’éviter l’effet éléments de langage récités à la chaîne. "Une technique peu efficace utilisée, notamment par LREM et LFI. Il suffit d’en écouter un s’exprimer pour savoir que les autres diront la même chose. Ce qui facilite notre contre-attaque", observe Jonas Haddad qui préfère jouer la carte de la variété sémantique.

"Julien Aubert affectionne les citations littéraires ou cinématographiques, Alexandra Dublanche évoque la Valérie Pécresse qu’elle côtoie au quotidien, pour ma part j’aime bien les phrases qui restent dans la tête", détaille l’avocat qui explique le ralliement d’Éric Woerth en qualifiant Emmanuel Macron de trader qui achète à la baisse.

Twitter, le nouveau champ de bataille

Mais en 2022, c’est aussi sur les réseaux sociaux que la lutte est la plus pugnace. Selon Jonas Haddad, "Twitter est à surveiller comme le lait sur le feu car il permet d’influencer les influenceurs qui ensuite s’expriment dans les médias de masse".

Et c’est ici que les attaques sont les plus rudes. À intervalles réguliers, le camp Zemmour invite les militants LR à rejoindre Reconquête!, pointe le supposé "islamo-droitisme" de maires LR. Le tout à grand renfort de faux comptes. Pour riposter, LR avance sur une ligne de crête. Mission : "Ne rien laisser passer et riposter, tout en essayant de prendre de la hauteur."

Cela se fait en deux temps : désintoxiquer puis contre-attaquer. La question des maires islamo-droitistes est un cas à part. Dans ce type de scénarios, il ne sert à rien de s’attaquer aux militants adverses, mieux vaut parler à l’ensemble des internautes. "Nous montrons que les photos sont tirées de leur contexte, qu’un maire peut dialoguer avec la communauté musulmane de sa ville, que l’inverse serait inquiétant", expose Jonas Haddad. Puis vient la deuxième phase : "Riposter en montrant par exemple les liens entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan". Souvent ça marche. Jusqu’à la prochaine offensive. Les cellules riposte de tous les candidats ont un travail de Sisyphe jusqu’au premier tour…

Lucas Jakubowicz