Une levée de fonds de 178 millions d’euros pour Vestiaire Collective

Les annonces de levées de fonds se succèdent en ce début de semaine dans le paysage de la French Tech. Après la série B de Sorare et la série E de Mirakl, c’est au tour de Vestiaire Collective d’annoncer la réalisation d’un nouveau tour de table, pour un montant de 210 millions de dollars. Celui-ci intervient six mois seulement après une opération de financement, de 210 millions de dollars également, qui avait permis à la start-up d’atteindre le statut de licorne et à l’occasion de laquelle Kering était entré au capital. Avec cette nouvelle levée, la pépite de la vente en ligne d’articles de luxe de seconde main accueille Softbank et Generation Investment Management à son capital.

En croissance de plus de 100% aux États-Unis, qui est devenu son plus important marché, de plus de 150% en Asie avec une pénétration sur les marchés de Hong Kong et Singapour, et en augmentation de plus de 90% sur l’ensemble des douze derniers mois, Vestiaire Collective ambitionne de poursuivre son développement à l’international. Sur le marché porteur de la vente d’articles d’occasions, qui devrait représenter un montant total de 77 milliards de dollars de ventes mondiales d’ici 2025 selon une étude de GlobalData, La licorne française devra composer avec la société lituanienne Vinted. Cette start-up, valorisée à 3,5 milliards de dollars, est à ce jour son principal concurrent sur le secteur du luxe d’occasion.

Laurier John-Pierce Ngombe