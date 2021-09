Une série E de 555 millions de dollars pour la start-up Mirakl

La French Tech a le vent en poupe. Après Sorare et sa série B de 680 millions de dollars, c’est au tour de la start-up Mirakl d’annoncer une levée de fonds de 555 millions de dollars. La licorne spécialisée dans l’édition de solutions d’e-commerce, après un financement en série D de 300 millions de dollars qui l’a valorisé à 1,5 milliard de dollars en septembre 2020, poursuit sa croissance et double sa valeur avec cette opération. Selon Xavier Lazarus, l’un des associés d’Elaia (l’unique fonds français à avoir participé au dernier tour de table), la valorisation de Mirakl pourrait dépasser les 10 milliards de dollars. Le président de Permira France, Alexandre Margoline, se réjouit également de cette opération, déclarant : "Nous sommes ravis de participer à ce nouveau tour de table, en renouvelant notre investissement et en confirmant notre position d'investisseur principal de la société".

Le spécialiste français de solutions de marketplace fait partie des acteurs qui ont bénéficié des bouleversements engendrés par la pandémie mondiale de 2020. La crise sanitaire a en effet accéléré la pénétration et l’adoption des solutions d’e-commerce grâce à l’évolution contrainte des usages de consommation. La start-up française, qui revendique plus de 300 clients presque tous secteurs confondus à travers quarante pays, a vu ses nouveaux contrats conclus au premier semestre 2021 augmenter de plus de 90%.

Avec ce financement, Mirakl, qui compte déjà 560 employés dans 14 pays différents prévoit d’embaucher 350 nouveaux développeurs afin de développer l’intelligence artificielle, l’automatisation, et de déployer de nouveaux business models complémentaires comme le dropshipping. L’entreprise entend également poursuivre son développement international en mettant l'accent sur la croissance de ses deux sièges à Paris et Boston, tout en renforçant sa présence sur les principaux marchés de la région EMEA, des Amériques et de l'Asie-Pacifique. Philippe Corrot, CEO et co-fondateur, se réjouit de cette levée de fonds qui permet à Mirakl d’être "mieux équipé que jamais pour accompagner ses clients à chaque étape de leur transformation, grâce à une technologie, une expertise et un écosystème de pointe, afin qu'ils puissent s'imposer dans ce nouveau paysage commercial compétitif ".

Laurier John-Pierce Ngombe