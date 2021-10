Sage, un géant au service des petits

Avec ses 13 000 collaborateurs et plus de 3 millions de clients répartis dans 23 pays, la petite start-up fondée à Newcastle en 1981 par David Goldman, Paul Muller et Graham Wylie est devenue un acteur international de premier plan sur son marché, celui des éditeurs de logiciels ERP.

La grande force de l’écosystème Sage : son puissant réseau de 1 800 partenaires revendeurs

Malgré sa taille, Sage reste proche de ses clients, petits et grands, et de leurs objectifs en matière de business. Ses solutions et notamment le logiciel ERP Sage X3 s’adressent autant à des TPE, PME ou ETI qu’à des entreprises multinationales. La solution ERP Sage intègre aussi bien des modules de comptabilité, de finance, de gestion commerciale, de trésorerie que des modules de ressources humaines et de paie. L’une des grandes forces de l’écosystème Sage ? Son puissant réseau de 1 800 partenaires revendeurs mais également d’intégrateurs et d’éditeurs qui maximisent et optimisent la portée des projets déployés au sein des entreprises.

Alliance Sage et Microsoft

En 2017, l’éditeur anglais s’associe avec son principal concurrent, l’américain Microsoft et sa solution Office 365, pour lancer une offre hybride qui combine à la fois la gestion et la comptabilité, s’utilise sur desktop et mobile et rassemble l’univers de la gestion et de la bureautique. Objectif : proposer une solution clés en main pour les petites entreprises. "Ce n’est pas un bundle marketing associant deux produits clés sur ce segment-là, mais une vraie intégration technologique qui crée de la valeur pour le client final", expliquait Maziar Zolghadr, l’ex-Director WW Channel Sales, France, CEE and MEA de Microsoft.

Anne-Sophie David