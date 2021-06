Régionales en Hauts-de-France : qui vote quoi ?

Jeunes : Duel entre la gauche et le RN

L’union de la gauche, ça marche ! La preuve avec l’écologiste Karima Delli qui est parvenue à réunir autour d’elle presque tout ce que son bord politique compte de partis (EELV, PS, LFI, Générations, PCF…). Hélas, dans cette région qui fut un bastion communiste et socialiste, elle ne récolterait que 20% des suffrages. L’eurodéputée peut toutefois avoir un motif de satisfaction : chez les - de 35 ans, elle est en tête. Avec 33% des intentions de vote, elle devance de deux points le RN. Xavier Bertrand est à 26%, une petite satisfaction puisque, dans le cadre du premier tour de la présidentielle, il est estimé à 6% dans cette classe d’âge. Le candidat LREM est à 5% seulement, soit deux fois moins que son niveau global.

Attention, il semble y avoir deux catégories de "jeunes". Les 18-24 ans sont clairement à gauche (40% pour Karima Delli, 27% pour Xavier Bertrand, 20% pour Sébastien Chenu). Mais les 25-34 ans sont 37% à reporter leurs suffrages vers l’extrême droite contre 28% pour Karima Delli.

Xavier Bertrand, roi des seniors

À l’échelle nationale, la droite devient de plus en plus dépendante des personnes âgées. Il en est de même dans les Hauts-de-France où le président sortant "plie le jeu" avec un score de 43%, loin devant le RN (24%) et la gauche (15%).

Catégories aisées : bravo Xavier !

Si les élections régionales ne prenaient en compte que les CSP+, Xavier Bertrand pourrait être élu dès le premier tour. Le sondage Ifop le crédite de 51%. Le RN (20%), l’union de la gauche (15%) et LREM (13%) sont très loin derrière.

Catégories populaires

"Y’avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès", chantait Pierre Bachelet dans son célèbre hymne Les corons. Désormais, dans le bassin minier, le portrait du célèbre pacifiste socialiste est sûrement remplacé par des affiches de Marine Le Pen. Comme dans toute la région où le RN réalise un impressionnant score de 51% dans les catégories populaires. La gauche unie n’est qu’à 18%. Avec 23%, Xavier Bertrand se hisse à un niveau honorable, contrairement à Laurent Pietraszewski et ses 5%.

Lucas Jakubowicz

Les chiffres sont tirés d’une étude Ifop publiée le 20 mai. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 933 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 018 personnes, représentatif de la population des Hauts-de-France âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie : La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par département et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 20 mai 2021.