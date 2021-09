Notariat : le groupe Cheuvreux ouvre une étude à Rennes

Déjà présent à Paris, Reims, Bordeaux, Lyon, Tours et Nice, le groupe Cheuvreux poursuit son développement national en s’implantant en Bretagne. Située au cœur du centre d’affaires rennais, l’étude Cheuvreux Rennes a pour ambition de proposer à ses clients, professionnels et particuliers, un accompagnement couvrant l’ensemble des spécialités du groupe : développement immobilier, investissement et arbitrage, financement immobilier, immobilier résidentiel et patrimonial.

Titulaire du diplôme supérieur du notariat, qu’il a obtenu à la suite de ses études menées au sein des universités de Rennes 1 et Paris 2 Panthéon-Assas, Gary Contin a commencé sa carrière chez Cheuvreux à Paris en 2015. Il a eu l’occasion d’accompagner des clients particuliers comme professionnels dans le cadre de leurs différents projets immobiliers. Au sein du pôle immobilier de l’étude, il a également pu développer des compétences en droit de la promotion immobilière et de l’aménagement. Son appétence pour le droit public lui permet également de conseiller les personnes publiques dans le cadre de leurs opérations immobilières.

Le groupe Cheuvreux se compose désormais de sept études et se développe également à l’international. Avec près de 350 collaborateurs, parmi lesquels 78 notaires dont 38 associés, Cheuvreux propose à ses clients son savoir-faire dans 5 domaines : le développement immobilier, l’investissement et l’arbitrage, le financement immobilier, l’immobilier résidentiel et le patrimoine. Ses membres participent par ailleurs à de nombreux groupes de travail et de réflexion sur l’évolution de leur environnement et du cadre juridique entourant leur pratique.

Marine Calvo