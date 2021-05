Cheuvreux nomme douze nouveaux notaires associés

Après l’ouverture de deux offices notariaux à Nice et Tours au début du mois, Cheuvreux poursuit son développement et promeut 12 nouveaux associés. Avec ces nominations, l’étude compte désormais 25 associés parmi ses 58 notaires.

Membres de l’équipe consacrée au développement immobilier et à la promotion immobilière, Émilie Bonnamas-Bertucat, Arnaud Cathala, Anne Le Maitre, Séverine Lebovici, Raphaël Leonetti et François Maubert suivent les collectivités publiques, les opérateurs fonciers, les aménageurs, les promoteurs et les investisseurs sur tous leurs projets immobiliers ou d’aménagement. Estelle Arakelian et Jean-Jacques Sainz conseillent les foncières, les compagnies d’assurance, les fonds, les investisseurs ou les institutionnels dans la réalisation de leur stratégie immobilière grâce à leur savoir-faire en investissement et en arbitrage. Au sein du pôle patrimoine, Marie Choplin-Texier et Karine Marquez interviennent sur tous les aspects du droit patrimonial national et international auprès de familles, de particuliers, d’entrepreneurs et de professionnels libéraux. Dans le département immobilier résidentiel, Céline Galy-Carcenac accompagne particuliers et investisseurs privés dans leurs projets d’acquisition de logements, de bureaux ou de locaux commerciaux et d’activité. Ancien avocat en droit immobilier, Jean-Luc Tixier est un expert de la construction et de la gestion immobilière. Il fait bénéficier l’étude de ses trente ans d’expérience dans l’ensemble des pratiques développées par l’étude.

Le groupe notarial Cheuvreux est composé aujourd’hui de 6 offices à Paris, Bordeaux, Reims, Lyon, Nice et Tours. Réunissant plus de 350 collaborateurs, il propose des expertises en développement immobilier, investissement, financement immobilier, immobilier résidentiel et patrimoine.

Léna Fernandes