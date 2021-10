Mallorie Sia, l’énergie nouvelle génération

"Nous fournissons l’énergie, vous préservez la planète." C’est avec un positionnement résolument vert qu’Ovo Energy part à la conquête du monde. Le fournisseur d’énergie alternatif qui a déjà conquis 4,5 millions de clients, en grande partie au Royaume-Uni où il est devenu numéro deux, compte désormais se développer à l’international. Pour ce faire, son fondateur Stephen Fitzpatrick confiait l’an dernier le poste de CEO France à Mallorie Sia. Une trentenaire qui a fait ses gammes et ses preuves dans le numérique. Et dont la fibre entrepreneuriale a séduit celui que l’on surnomme outre-Manche l’Elon Musk britannique pour ses ambitions dans la tech, telles que ses hélicoptères électriques qu’il aimerait voir déployés aux JO de Paris.

Patronne précoce

Chef d’orchestre en puissance, Mallorie Sia cofondait durant son master HEC Entrepreneurs le site de réservation en ligne Zensoon. Une aventure qui apprit à la jeune femme à mettre les mains dans le cambouis pour développer des partenariats avec des instituts de beauté, tout en insufflant une vision à long terme. Pari gagné pour la dirigeante qui, à 25 ans, cédait son bébé à l’anglais Treatwell pour plusieurs millions d’euros. Réussir, quel que soit son niveau d’expérience, cette diplômée de HEC Montréal et Paris y croit : "Il y a chez les seniors comme chez les plus jeunes de bons et de mauvais dirigeants. Ce n’est pas une question d’âge mais une manière de réfléchir. " Son entreprise vendue, elle reste presque trois ans au sein de Treatwell en qualité de general manager France.

Son défi principal ? Trouver des solutions pour faire face à la hausse des prix de l'électricité

Mais l’envie de mener comme elle l’entend d’autres projets la pousse à faire une pause. Elle voyage quelques mois et, après réflexion, c’est chez Deliveroo que celle qui confie aimer "être aux manettes" décide de reprendre du service. Elle y travaille un an à renforcer l’équipe et à mettre en place un programme d’expansion pour l’Hexagone, avant d’être approchée par Ovo Energy. Devenant alors la deuxième femme à la tête d’un fournisseur d’énergie alternatif sur la quarantaine existant

Green et Tech

Ses défis du moment sur le plan personnel ? un triathlon. Professionnel ? Faire croître Ovo Energy en France. Mais l’équipe affronte des vents contraires. Mallorie Sia doit notamment trouver des solutions à la hausse des prix de l’électricité qui agite tout le secteur. Le secret d’Ovo Energy pour garder jusqu’à présent des prix équilibrés ? La diversification. "L’énergie verte coûte plus cher que les autres types d’énergie, rappelle Mallorie Sia. C’est une activité avec des revenus à faibles marges mais que l’on compense par d’autres services plus rentables et tout aussi essentiels pour les consommateurs." Ces services lucratifs relèvent tous de l’univers des technologies : une application de gestion de sa consommation, un logiciel de facturation de l’énergie distribué à la concurrence (outil mis à jour toutes les cinq minutes !).

Un futur pas si incertain

Bien que les résultats financiers d’Ovo Energy France ne soient pas rendus publics, quelques indices donnent une idée de son expansion. Le fournisseur promet de planter un arbre dans une forêt du Morbihan pour chacun de ses clients hexagonaux. L’entreprise, qui a déjà mis en terre 30 000 plants, vise les 60 000 pour l’an prochain. Si nul ne connaît les choix professionnels que Mallorie Sia pourrait faire à l’avenir, il paraît certain qu’elle cherchera toujours à avoir un impact sur l’environnement. Désormais mère, Mallorie Sia se laisse emporter par l’émotion quand on évoque le futur de nos enfants. De quoi motiver encore cette optimiste qui croit qu’un changement de modèles reste possible. Elle y veillera.

Olivia Vignaud