La loi Sapin 3 pour bientôt

Les députés Raphaël Gauvain (LREM) et Olivier Marleix (LR) ont formulé plusieurs propositions visant à améliorer la loi Sapin 2. Et cela commence fort en prévoyant de retirer certaines de ses missions à l’AFA. L’objectif ? Que l’agence se recentre sur son rôle de coordination administrative et d’appui à la programmation stratégique. "L’architecture institutionnelle doit être rationalisée", explique Raphaël Gauvain. Notre système est, selon lui, trop hybride. Les fonctions de conseil et de contrôle de l’AFA seraient donc transférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin de créer une autorité administrative indépendante compétente en matière d’éthique publique et de prévention de la corruption : la Haute Autorité pour la probité. Cette dernière serait notamment chargée de contrôler les entreprises et les acteurs publics. "Il y a actuellement un doublon dans la relation avec le secteur privé entre l’AFA qui est chargée de la prévention de la corruption et la HATVP qui s’occupe de la prévention du conflit d’intérêts", dénonce Olivier Marleix. De même, les acteurs publics ont un double interlocuteur : concernant les élus, c’est la HATVP et pour la collectivité elle-même, c’est l’AFA. "Pour une meilleure lisibilité, il est nécessaire qu’il n’y ait qu’un seul acteur", insiste Raphaël Gauvain.

Dans cette configuration potentielle, trois institutions seraient consacrées à la lutte anticorruption en France : le gouvernement, avec à sa main l’AFA, la Haute Autorité pour la probité, qui exercerait une mission de contrôle de la bonne mise en place de la réglementation anticorruption, et le Parquet national financier, poursuivant les faits de corruption.

Vers une évolution de la justice négociée

La CJIP, procédure créée par la loi Sapin 2, permet depuis cinq ans de faire adopter aux personnes morales un comportement de coopération vis-à-vis de l’autorité judiciaire et de l’AFA. Celle-ci constitue une avancée majeure dans la procédure pénale et un succès depuis sa création, comme on a pu l’observer lors des affaires Airbus et Société générale. Toutefois, dans cette procédure, le sort des dirigeants n’est pas déconnecté de celui de leur entreprise. Les auteurs de la proposition de loi, ne souhaitant pas étendre la CJIP aux personnes physiques, suggèrent donc de créer un dispositif de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) spécifique pour ces dirigeants, avec un pouvoir d’appréciation du juge d’homologation réduit. Celle-ci serait négociée en parallèle d’une CJIP et ne pourra être proposée qu’en cas de révélation spontanée des faits. Selon Astrid Mignon Colombet, avocate spécialiste du droit pénal des affaires et associée chez August Debouzy qui a ouvert le débat avec les deux députés lors d’un événement organisé par le cabinet, "cette procédure semble aller au-dessus de ce qui est prévu par la CJIP, particulièrement concernant l’autodénonciation". Raphaël Gauvin insiste toutefois sur l’importance de donner des garanties suffisantes aux dirigeants, élément clé du bon fonctionnement de ce système. "Ces exigences d’éthique et de probité sont un gage de compétitivité et d’attractivité pour les entreprises qui n’ont donc qu’intérêt à choisir la voie de la justice négociée", explique-t-il.

Il ne reste plus qu’à voir comment sera accueillie cette proposition de loi qui pourrait être inscrite en novembre sous réserve du soutien du gouvernement.

Clémentine Locastro