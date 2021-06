Brut lève 63 millions d’euros

Plus rien ne l’arrête ! Après avoir conquis les réseaux sociaux et Internet en moins de cinq ans, le média en ligne Brut conforte sa position de leader de l’information sur les réseaux sociaux en réalisant une levée de fonds destinée à renforcer sa présence à l’étranger. Après une première levée de fonds de 10 millions d’euros en 2018, puis de 36 millions d’euros en 2019, Brut passe à la vitesse supérieure avec cette fois, 63 millions d’euros.

Porté par le récent lancement de sa propre plateforme de SVOD BrutX, le média 100 % digital qui se différencie par sa ligne éditoriale universelle en traitant des sujets engagés, souhaite s’étendre dans d’autres pays. C’est ce que confiait le directeur de la rédaction de Brut, Laurent Lucas, lors d’une interview accordée à Décideurs Magazine en avril dernier : “ Grâce à son agilité, Brut a ouvert des bureaux aux États-Unis et en Inde. Nous venons d'ouvrir de nouvelles pages dans 5 pays d’Afrique [et] d’investir l’Amérique latine et très prochainement l’Asie du Sud-Est. Si notre ADN se construit depuis Paris, Brut déploiera aussi des équipes locales dans chaque pays pour créer encore davantage de contenus.”

Avec cette troisième levée, de nouveaux investisseurs entrent au capital, et non des moindres. François-Henri Pinault avec Artémis, le fonds de capital-risque Orange Ventures, la société de gestion d’actifs Tikehau Capital et James Murdoch par le biais de la société Lupa Systems. "Ce tour de table prestigieux va nous permettre de réussir notre croissance", se réjouit Guillaume Lacroix, cofondateur de Brut.

Une avancée considérable pour le média qui devrait lui permettre de diversifier encore davantage son contenu avec des formats plus longs et plus immersifs. De quoi conquérir toutes les tranches d’âges et tous les horizons dans les années à venir !

Laura Breut