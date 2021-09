Zeng Yuqun (Contemporary Amperex), industriel visionnaire

Originaire de la province de Fujian en Chine, Zeng Yuqun, aussi connu sous le nom de Robin Zeng, est docteur en physique de la Chinese Academy of Sciences. En 1999, il fonde Amperex Technology Limited (ATL), entreprise de fabrication de batteries lithiumpolymère. Rachetée en 2005 par TDK, Zeng en garde, malgré tout, la direction. En 2012 il cède les activités de batteries EV (electric vehicle) à la nouvelle société CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) qui fabrique des batteries rechargeables lithium-ion dont le principe repose sur l’échange réversible de l’ion lithium entre une électrode positive et une électrode négative en graphite. CATL devient, dans les années suivantes, l’un des principaux fabricants mondiaux avant d’entrer à la Bourse de Shenzhen en 2017.

