Zach, cabinet de courtage et de conseil en assurances, ouvre son bureau parisien

Jonathan Amoch et Michael Chaouat créent Zach, un cabinet de conseil et de courtage spécialisé dans les assurances transactionnelles. Leur objectif ? Proposer aux acquéreurs, aux vendeurs et à leurs conseils juridiques et financiers un accompagnement dans la mise en place de solutions d’assurance pour leurs opérations M&A. Ils assistent leurs clients depuis la phase de structuration du deal jusqu’à la signature de la police d’assurance. En cas de sinistre, Zach sera l’interlocuteur privilégié des clients.

Jonathan Amoch et Michael Chaouat connaissent les enjeux et les impératifs des opérations M&A. Ils peuvent identifier les risques financiers, juridiques et fiscaux pour proposer la solution d’assurance la plus adaptée. Avec la création de Zach, les deux associés espèrent accélérer la pénétration de ces produits d’assurance sur les marchés français et européen. Jonathan Amoch, directeur général associé, a exercé plusieurs années comme avocat spécialisé en M&A chez Miguérès Moulin et Didier & Lévy. Il est diplômé de l’université Paris 1 en droit des affaires et de l’ESCP. Michael Chaouat, directeur commercial associé, a longtemps travaillé dans l’immobilier d’entreprise. Il a participé aux négociations de plusieurs investissements immobiliers, pour Lazard Frères Gestion ou La Française AM. Il s’est formé à l’Institut des études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat.

Olivia Fuentes