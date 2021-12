Yousign met le cap sur 2022

Fondée à Caen en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign se donne pour mission de démocratiser l’usage de la signature électronique au sein des PME et des TPE européennes. En juin dernier, la scale-up a levé 30 millions d’euros, de quoi nourrir ses objectifs pour l’année à venir. En effet, elle recrutera 130 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2022.

"Nous cherchons des personnes prêtes à se lancer dans l’aventure ambitieuse qu’est celle de devenir le leader européen de la signature électronique", affirme Luc Pallavidino, le CEO et cofondateur de Yousign. Pour ce faire, l’entreprise souhaite recruter dans tous les corps de métier qu’elle réunit, en renforçant tout particulièrement deux types de fonctions. Tout d’abord les équipes techniques et produits, "le but étant d’étoffer nos offres et de proposer des niveaux de sécurité toujours plus élevés pour correspondre aux besoins de chacun" déclare Luc Pallavidino. En effet, le CEO annonce sans encore pouvoir entrer dans les détails, que beaucoup de nouvelles fonctionnalités, toujours adaptées aux TPE et PME, arriveront chez Yousign en 2022. La sécurisation des signatures électroniques reste également une priorité pour l’entreprise qui veut "fournir le plus haut niveau de sécurité, tout en proposant la meilleure expérience possible : simple, agréable et rapide." Yousign travaille également sur "ce qu’il se passe en amont de la signature électronique". Sa gamme de produits devrait donc être élargie à de nouvelles solutions aidant à la gestion des documents et des contrats.

Un développement en France et à l’international

Les recrutements viendront également renforcer le pôle commercial de la scale-up française qui poursuivra son développement en France, mais aussi à l’international. "Nous sommes aujourd’hui présents en Italie, en Allemagne et nous sommes en phase d’installation en Pologne. L’année prochaine, l’objectif sera de prendre des parts sur ce marché polonais, explique Luc Pallavidino. Courant de la deuxième moitié de 2022, nous espérons nous ouvrir à un nouveau pays." Toutes les équipes de Yousign auront finalement vocation à accueillir de nouvelles recrues, dont le département juridique "et notamment en matière de compliance".

En neuf ans d’existence, l’entreprise a peu à peu réussi à conquérir le marché des professionnels du droit. Son CEO et cofondateur constate cependant une augmentation claire du nombre de clients issus de la sphère juridique depuis le premier confinement en mars 2020 : "La crise les a poussés à essayer nos solutions qu’ils ont aujourd’hui adoptées dans leur travail de tous les jours." Si un travail d’évangélisation doit encore être fait auprès de certains praticiens, Yousign ne semble pas être perçu comme un concurrent direct des professionnels du droit. Pour Luc Pallavidino, "nous sommes un outil qui va les aider au quotidien, pas qui va les remplacer". Mais alors, legaltech ou pas legaltech ? Il est en effet difficile de ranger l’entreprise française dans une seule case. Parfois considérée comme appartenant à la regtech ou à la proptech, Yousign "fait, pour une bonne partie de son activité, partie de la legaltech car nous gérons une question juridique fondamentale : s'identifier dans un acte et exprimer l’approbation de son contenu".

Léna Fernandes