Yohan Grember : un enfant du numérique au service de l’expérience client

Formé à Centrale Supélec, Yohan Grember a tout du digital natif : il enchaîne les expériences au Japon, au Royaume-Uni et s’aiguise les dents dans le monde des start-up, avant d’intégrer en avril 2017, le groupe ManoMano, leader européen des outils de bricolage, en tant que "stagiaire" Data Science. À peine trois ans plus tard, il conquiert le titre de "Senior Data Scientist", puis de DataOps en septembre 2020, s’installant ainsi au cœur des flux de données entre le groupe et les clients. Sa mission : renforcer les recommandations d’un site Web qui n’est, lui, pas toujours utilisé par des natifs digitaux. D’où l’intérêt, dans ce contexte, d’une bonne prise en compte de l’expérience client et de l’approche originale mise en place par ManoMano à travers son programme "Customer Shoes", où chaque collaborateur se glisse dans les chaussures d’un client en quête des différents équipements à acheter pour son projet de bricolage.

Autre grand chantier de Yohan Grember : renforcer la communauté de personnes autour du produit avec des utilisateurs capables de renseigner, conseiller et finalement recommander les nouveaux clients sur un produit ou un projet. Attachés autant au produit qu’au site d’e-commerce, ils forment aujourd’hui une communauté vivante, mais qui a besoin aussi de marques d’attention pour continuer à s’investir. Lauréat des Silicon Awards 2021 dans la catégorie "Data Analytics" pour son projet d’analyse, grâce à la data, du ROI des dépenses de campagnes d’acquisition, ManoMano confirme ainsi, avec Yohan Grember, son attractivité auprès des jeunes talents de la tech, et une équipe de data scientists remarquée pour sa fidélité. Sous la direction de Jérémie Jakubowicz, vice-président data, ancien Chief Data Officer de Veepee, celle-ci ne demande désormais plus qu’à se nourrir de nouveaux projets, et confirmer ainsi la place du groupe parmi les fleurons de la "French Tech".