Ydès accueille une nouvelle associée en droit immobilier

Dorothée Guillot-Tantay, experte en droit immobilier et de la construction, devient la troisième associée du département droit imobilier & construction d’Ydès. Elle vient renforcer le pôle immobilier du cabinet - également présent à Lyon - en intégrant le bureau parisien. L’avocate, qui exerce depuis quinze ans en conseil comme en contentieux, interviendra plus particulièrement auprès de promoteurs, d’investisseurs, des gestionnaires d’actifs et des utilisateurs en matière de conseils en acquisition, ventes et promotions immobilières, construction, baux commerciaux, gestion d’actifs immobiliers.

Avocate chez Bousquet puis Racine, Dorothée Guillot-Tantay a choisi de fonder en 2013 son propre cabinet en droit immobilier et de la construction, Iris Avocats, avant de rejoindre Ydès. Depuis 2014, elle est également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors, un organisme professionnel mondial des métiers de l’immobilier, de l’urbanisme et de la construction. Elle est titulaire d’un diplôme d'études approfondies en droit privé de l’université Paris Sud, d’une maîtrise en droit privée et d’un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit immobilier de l’université Assas - Paris 2.

Anaëlle Demolin