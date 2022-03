Yards, fruit de l’union entre MBA et Barré & Associés

C’est l’histoire d’une rencontre, un peu fortuite, dans les coulisses d’une conférence à l’autre bout du monde. Jérôme Barré annonce à Dorothée Traverse, associée chez MBA, qu’il a quitté Franklin avec son équipe pour créer Barré & Associés. Ils plantent alors la graine d’un projet commun. Il est spécialiste de la fiscalité patrimoniale, elle excelle en fiscalité des entreprises. Ils sont voisins et l’idée d’un rapprochement germe. Dorothée Traverse le sent, “Nous avons un beau projet ”. Yards est né, union de MBA et Barré & Associés. Le nom se veut court, moderne. Il évoque “à la fois le jardin, ce qu’on cultive pour nos clients –, et le vert, important pour les collaborateurs qui souhaitent un positionnement RSE”, explique Dorothée Traverse. Sa devise : “Yarder, Better, Stronger.” Un clin d’œil aux rois de la french touch ? Pas seulement. Ensemble, tous les avocats ont envie d’aller plus loin. Les équipes sont complémentaires, bénéficient des réseaux premium de chacun, des good friends ici ou là-bas. Avec 13 associés et 55 professionnels, “notre force de frappe est décuplée, ce qui nous permet de rivaliser avec des réseaux internationaux”, se réjouit Igor Doumenc, associé en M&A/private equity.

L’international est dans l’ADN de Yards. “Le projet a été lancé à l’étranger. Quoi de plus évident quand on est un cabinet à dimension internationale, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger ?” poursuit Igor Doumenc. Le cabinet sait accompagner ses clients à l’étranger et dans la mobilité de leurs talents. Il est, aussi, “le réceptacle d’opérations générées à l’extérieur qui se réalisent en France”, développe Jean-Philippe Jacob, associé M&A/private equity, et capable de “monter rapidement un audit dans les usines d’une entreprise en Chine ou en Argentine”.

Blablacar, Natixis et M6 boutique

Social, contentieux des affaires, fiscal corporate, fiscal patrimonial, M&A : le cabinet compte cinq practices. Le fiscal et le M&A sont des activités phares, les départements social et contentieux très performants. Pour le social, Christine Hillig-Poudevigne “a la capacité de rassurer les clients dans des moments difficiles pour les entreprises et contribue au développement du département”, analyse Dorothée Traverse. Le contentieux bénéficie du savoir-faire d’Hélène Moisand-Florand et de Sébastien Vialar.

“Nous voulons pouvoir servir le client à 360°”

La clientèle est variée, nourrie par la diversité des associés. Soignée, aussi : "Nous voulons pouvoir servir le client à 360°”, insistent les avocats. “L’objectif, détaille Jérôme Barré, est de lui offrir une approche pédagogique, de l’accompagner, l’aider à comprendre ce qu’il fait, qu’il ait un bon souvenir”… Et qu’au prochain deal, frapper à la porte de Yards soit une évidence. De beaux noms l’ont déjà fait. Yards accompagne les licornes Coinhouse, Blablacar et Mindee. Oasys, M6 Boutique et SAB pour leurs opérations de M&A, NextStage AM pour ses fonds de private equity. Natixis Investment Managers lui a confié son asset management, Distriboissons et Comdata leurs affaires corporate.

À l’international comme en France, le cabinet souhaite continuer son ouverture. Avec finesse : “Yards veut grandir de façon réfléchie, construite, opportuniste”, souligne Jean-Philippe Jacob. Nous n’excluons pas, par exemple, d’ouvrir des bureaux secondaires en Rhône-Alpes, à Marseille ou à Bordeaux. “On veut offrir aux entreprises la possibilité de faire des réunions à Paris ou en local, discrètement.” Le but est “de faire partie des meubles”, pas de faire “une croissance sauvage”. Yards veut monter en gamme avec sa clientèle, se positionner davantage sur des dossiers mid-cap et est à l’écoute des opportunités d’accueillir de nouveaux talents en financement, immobilier, asset management. Des recrutements de collaborateurs sont prévus, tout en conservant la taille humaine chère aux yeux du cabinet, précise Dorothée Traverse. La volonté commune est “de créer un cabinet tourné vers l’avenir, qui facilitera les associations des jeunes”. Chez eux, l’envie de transmettre est forte. Le projet a embarqué tous les "Yarders" de MBA et de Barré & Associés.

Olivia Fuentes