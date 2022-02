Yannick Jadot, Christiane Taubira : l’alliance est-elle possible ?

L’union fait la force. Ce poncif bien connu ne se vérifie pas toujours en politique ; l’alliance Hamon-Jadot de 2017 en étant la preuve principale. Depuis cette déconvenue, les Verts ne cachent pas leur intention de faire cavalier seul au premier tour de l’élection présidentielle qui approche à grand pas. Oui mais voilà. Les sondages sont mauvais et la candidature de l’eurodéputé peine à s’imposer. Une étude d’opinion publiée par Cluster 17 pour Marianne le 8 février révèle que Yannick Jadot reste collé à 5% tandis que Christiane Taubira est passée de 6% à 3% en une semaine. Pour les deux listes, la possibilité de passer sous le seuil des 5%, nécessaire au remboursement des frais de campagne, est réel. Et dans ce cas, mieux vaut s’allier.

Négociations secrètes…

Le Monde révèle d’ailleurs que les « Taubiristes » et les « Jadistes » se sont réunis ce dimanche pour poser les conditions d’un rassemblement. La gagnante de la primaire populaire était représentée par Axel Urgin, Elie Patringeon et, surtout, Guillaume Lacroix. Le président du Parti radical de gauche entretient de bonnes relations avec les dirigeants d’EELV, comme il l’avait expliqué dans une interview accordée à Décideurs. De son côté, le parti au tournesol a dépêché son secrétaire national Julien Bayou, réputé bien s’entendre avec Guillaume Lacroix et Mounir Satouri, directeur de campagne de Yannick Jadot. Pour le moment, aucune décision n’est prise. Mais Christiane Taubira, qui a présenté son programme écologique ce 8 février, a envoyé un message fort : elle est prête à se mettre à l’heure verte.

Christiane Taubira se met à l’heure verte

L’ancienne garde des Sceaux avait convié la presse pour "parler des grands axes de (s)on projet sur la transition écologique et solidaire". Pour l’occasion, elle a dégainé des mesures EELV-compatibles : TVA 0 sur les produits bio, fin des véhicules thermiques d’ici 2030, déploiement d’un fonds vélo qui serait abondé de 500 millions d’euros chaque année, relance des TER… Elle a également déclaré qu’il "y aura pas de hausse durable de pouvoir d’achat sans transition écologique" et a rappelé que "le rassemblement est une chose absolument sérieuse". Reste toutefois une question qui fâche : autour de qui se rassembler ? Aux Verts de rallier Christiane Taubira pour enclencher une dynamique ? Au camp de Christiane Taubira de se rassembler autour de Yannick Jadot ? Le principal intéressé semble opter pour la seconde solution…

À Rennes, Yannick Jadot veut prendre les rênes

Quelques heures après la conférence de presse, le candidat EELV tenait un rassemblement à Rennes dans le cadre de sa tournée "la France des possibles". L’occasion d’envoyer un signal fort : le rassemblement, oui. Mais plutôt derrière moi. "Nous allons démontrer que l’écologique est la seule perspective d’avenir enthousiasmante dans notre pays (…) sans les écologistes, il n y a pas d’écologie (…). Que tous les progressistes humanistes rejoignent l’écologie et fassent campagne avec nous". Christiane Taubira se rangera-t-elle derrière celui qui avait renoncé à sa candidature au nom du rassemblement il y’a cinq ans ? Si oui, la primaire populaire n’aurait-elle servi à rien ? La suite au prochain épisode. L’union de la gauche est décidemment un feuilleton plein de rebondissement.