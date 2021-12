Yann Ludmann : le DSI "Augmenté" de l’année 2021 (IT for Business)

Diplômé d’ICN Business School et de l’ENA, Yann Ludmann consacre les dix premières années de sa carrière au conseil aux entreprises auprès d’Accenture, le numéro un mondial du secteur. Il rejoint ensuite le secteur public où il travaille pour le ministère de l’Intérieur, puis le ministère du Logement. Yann Ludmann façonne la numérisation de plusieurs services publics incontournables dont le parcours de demande de logement social, un service qui s’adresse à des millions de Français.

Il intègre Nexity, la première plateforme de services immobiliers en 2017 et est promu directeur des technologies et systèmes d’information l’année suivante. Un poste qui lui vaut d’assurer la direction du déploiement de l’offre innovante "Smart home" Eugénie. Cette application permet à l’habitant de se connecter à son logement grâce à des solutions domotiques. Les lampes, l’alarme, le chauffage, etc., sont pilotables et programmables. La plateforme permet aussi de communiquer avec le syndic et d’échanger des services entre voisins.

Généralisant le "Datacenterless" depuis 2019, avec 90% de cloud public et 10% de cloud privé infogéré, Nexity va encore plus loin dans son programme de cloud "Transform". L’entreprise vise 100% de cloud public en mode SaaS ou PaaS. Pour se concentrer sur les missions à haute valeur ajoutée, la DSI externalise certaines tâches tout en conservant un pilotage en interne. C’est sur ce modèle de partenariat technologique que Nexity a livré 30 chantiers d’applications en mode IaaS en 2020.

Pour valoriser le travail de ses équipes auprès des directions métiers et de la direction générale, Yann Ludmann regroupe plus de 50 travaux dans un "Livre des succès" qu’il soumet à candidature pour le prix de DSI de l’année. L’avancée sur le cloud, l’IoT, le collaboratif, ou encore les services innovants permettent de positionner Nexity comme une entreprise novatrice dans le secteur de l’immobilier et valent à Yann Ludmann et ses équipes, le Trophée de DSI Augmenté 2021.