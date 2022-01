XPO Logistics nomme son directeur juridique pour l'Europe

XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs de services de transport de marchandises, se dote d’un nouveau directeur juridique pour ses activités européennes en recrutant Rémi Dujon. Responsable des questions juridiques en Europe, ce dernier fait désormais également partie du comité exécutif de l’entreprise américaine. Dans sa nouvelle mission de directeur juridique, il rapportera à Luis Gomez, président de XPO Logistics Europe depuis août dernier.

Rémi Dujon a plus de vingt-quatre ans d'expérience dans le domaine du juridique au sein de sociétés cotées en Bourse dans les secteurs technologiques et industriels. Il a ainsi pratiqué le droit commercial international, le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle et est intervenu dans le cadre de fusions, d’acquisitions et de litiges. Avant de rejoindre XPO, il a été directeur juridique et secrétaire général de Vallourec, ainsi que directeur juridique du groupe Orange Business Services. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Orange et chez France Télécom. Rémi Dujon est titulaire d'un DESS en droit des affaires de l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Léna Fernandes