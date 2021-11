X. Marceau (Ipsen) : "L’immobilier doit faire partie intégrante de la stratégie de l’entreprise"

Quel est votre parcours ?

Ingénieur des Travaux Publics, j’ai fait mes armes chez Vinci Construction, avant de rejoindre le groupe L’Oréal en 2000. Assez rapidement, j’y monte la direction immobilière Asie-Pacifique, puis étend le modèle sur les zones Amérique Latine et EMEA. J’ai ensuite eu en charge les grandes opérations corporate et de transformation du groupe, jusqu’à ce qu’Ipsen Pharma me propose en 2018 de monter de toutes pièces leur direction Immobilière.

Pourquoi avoir eu envie de relever ce nouveau défi ?

Construire une direction Immobilière pour une Biotech internationale à forte croissance (plus de 20% à l’époque) n’est pas opportunité qui s’offre à vous tous les jours. J’ai donc choisi de me réinventer, en quittant l’univers de la Beauté pour la Santé. En arrivant chez Ipsen, j’y ai trouvé un esprit assez entrepreneurial, avec des circuits de décisions rapides. En trois ans, j’ai pu mener tambour battant une feuille de route ambitieuse, grâce à la confiance de mon patron. Aujourd’hui, Ipsen possède une direction globale « augmentée », avec une vision claire qui intègre, en plus des grands métiers de l’Immobilier (Lease Management, Project Management, Workplace Transformation), les responsables Facility & EHS, ainsi que des directeurs de projets Ingénierie. Le parc immobilier comporte une centaine de sites répartis sur près de 50 pays, avec pour typologies d’actif des usines de fabrication (dont 3 en France), des centres de recherche (US, UK, France), et des bureaux. Avec la nouvelle équipe constituée, les process, les risques et les coûts immobiliers sont maintenant maîtrisés, et nous comprenons enfin comment nous consommons l’énergie afin de réduire notre empreinte carbone.

Comment la crise sanitaire a-t-elle impactée votre feuille de route ?

Nous avons mis à profit cette pause des projets forcée pour accélérer notre réflexion sur les changements inévitables : une stratégie Workplace & Services globale correspondant au modèle hybride adopté par Ipsen, la réduction de notre empreinte immobilière et impact climatique, et bien sûr la performance de notre parc immobilier en termes de coûts d’occupation et de flexibilité sur nos baux. À la Reprise, mon équipe était prête à dérouler les grands scenarii de transformation, dans le cadre d’une feuille de route revisitée pour rendre l’entreprise plus collaborative mais surtout plus adaptative, avec un écosystème Workplace mieux dimensionné, plus ouverte sur son tissu urbain environnant, plus connectée, avec des services sans cesse améliorés. Cela doit notamment nous permettre d’attirer et retenir les talents. L’autre ambition prioritaire – mais sur une échelle de temps différente – est de rendre l’immobilier du groupe plus écologique. Je ne parle pas des labels affichés par un propriétaire ou mis en avant dans une communication RSE. Nous devons continuer à réduire l’impact des nouvelles constructions, à améliorer la performance énergétique des bâtiments existants et faire évoluer les usages. C’est ainsi qu’Ipsen s’engage à réduire de moitié ses émissions directes (Scope 1 et 2) et de 20% les indirectes (Scope 3), d’ici à 2030 pour s’inscrire dans la trajectoire de 1,5°.

Comment envisagez-vous l’avenir de votre métier ?

L’immobilier est une fonction stratégique pour une entreprise, pas seulement parce qu’il s’agit du deuxième centre de coût, mais surtout parce que c’est le levier essentiel pour mener à bien les transformations qui satisferont les employés, rendront le business plus performant et l’entreprise plus écologique. Une direction de l’Immobilier doit toujours avoir sa propre vision de sa raison d’être, de son rôle, et doit savoir adapter et proposer sa contribution à la stratégie de l’entreprise dont elle est, plus jamais, une partie intégrante et essentielle.

Propos recueillis par Antoine Morlighem