X. Boutry (Axess Research) : “La Covid a accéléré la tendance vers plus de digital"

Décideurs. Le contexte sanitaire de ces derniers mois a été très peu favorable aux études de marché. Comment s’est organisée la profession ?

Xavier Boutry. Effectivement, les études de marché liées à la visite mé-dicale, type recall test, n’avaient plus lieu d’être. Il n’était plus possible de faire des focus groupes dans une salle fermée pendant 2 heures, pour des raisons sanitaires évidentes. Néanmoins, l’industrie pharmaceutique a été probablement moins touchée que certaines autres industries. Et les études plus stratégiques relatives aux lancements de produits ont été maintenues. Nous avons adapté notre offre en faisant d’avantage d’entretiens approfondis en téléconférence. Nous avons aussi développé les discussions approfondies de groupe de type "e-community bulletin boards" où les professionnels de santé se retrouvent sur une plateforme digitale, type forum interactif.

La pandémie a globalement accéléré la transformation digitale des métiers et des entreprises. Comment cela s’est-il traduit dans votre branche ?

La pandémie a également accéléré la transformation digitale du métier des études de marché vers moins de collecte de données en face à face, pour la sécurité des répondants et enquêteurs. Les solutions digitales existaient déjà et la Covid a accéléré la tendance vers plus de digital. Les enquêtes quantitatives étaient déjà essentiellement via Internet, plus rarement par téléphone et quasiment jamais en face en face. Ce sont donc les enquêtes approfondies, principalement autrefois en face à face, qui ont dues être adaptées à la situation sanitaire.

Concrètement qu’est-ce que le digi-tal a transformé dans la pratique des études de marché ?

Comme toutes les sociétés, les sociétés d’études de marché ont peaufiné leur connaissance de Teams et de Zoom et de toutes les options qu’offrent ces outils, que ce soit avec nos clients ou les professionnels de santé interrogés dans les enquêtes. Nos partenaires de terrain d’études de marché qui louaient les salles d’entretien en face à face nous ont proposé des salles d’entretien virtuelles avec d’avantage d’option qu’un Teams ou un Zoom. Nous avons pris goût aux entretiens en virtuel avec l’avantage d’une meilleure couverture géographique des entretiens. Les entretiens en salle gravitaient surtout autour de Paris, Lyon, Lille ou Marseille. Maintenant, nous les réalisons avec toutes les villes de France.

Quels sont les objectifs et projets à venir pour Axess research ?

De nombreux signaux nous font dire que 2022 sera l’année d’un retour à la normale dans le métier des études de marché. La visite médicale et les congrès médicaux reprennent. Nous commençons à refaire des enquêtes de visu avec les professionnels de santé. Mais cette nouvelle normalité comportera sans aucun doute plus de télétravail de la part de nos salariés et nos clients et plus d’entretiens virtuels avec les professionnels de santé participant aux études de marché.