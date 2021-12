Witco : conciergerie 2.0

Garant du bien-être de l'occupant que ce soit pour les bureaux, le coworking, le résidentiel, le coliving, les résidences seniors ou étudiantes, Witco déploie ses solutions à travers trois axes : un accès facilité à de l’information utile, des échanges instantanés avec les autres occupants et le gestionnaire des lieux et des services accessibles par l'intermédiaire d'un seul et même support (paiement en ligne, réservation, badge, conciergerie, salle de sport, etc). Décryptage.

Services gagnants

Fondé en 2016 sous l'appellation MonBuilding, la start-up a, depuis, enchaîné les levées de fonds. La dernière en date, en septembre 2021, s'est élevée à 12 millions d'euros avec en ligne de mire, la refonte des environnements de travail. L'occasion de changer de nom pour Witco. Ses fondateurs, Éliane Lugassy, ex-Rothschild & Co, et Kévin Longer, ex-Sanofi Aventis, garantissent l'ambition du projet avec trois aspirations : la volonté d'une équipe soudée, le sens du service et l'adhésion à un projet utile. Partant du principe qu'un immeuble est unique, Witco a développé une plateforme agile, s’adaptant à la typologie de l’immeuble comme à ses spécificités intrinsèques. À ce titre, la cofondatrice déclare : "Les acteurs de l'immobilier tertiaire traditionnel comme les gestionnaires de nouveaux espaces (coworking, coliving) souhaitent digitaliser l'expérience dans leurs immeubles mais aussi gérer plus simplement les nouveaux besoins en flexibilité et en service de leurs occupants". La flexibilité de l'offre justement permet de jouer avec la cinquantaine de modules développés en interne mais aussi d’y intégrer des services extérieurs (restaurant inter-entreprise, cours de gym, conciergerie extérieure...) afin de mettre à la disposition des occupants une large palette de services et de la faire évoluer avec le temps. L'ambition de Witco se résume à sa détermination à façonner une expérience des espaces de travail nouvelle et novatrice. Ses moyens résident dans la personnalisation, l'accompagnement et l'expertise. Une résolution, en théorie, ordinaire, mais dont la mise en application ne souffre d'aucune contestation. Les nombreux témoignages clients, allégories pratiques recensées sur leur site, en attestent.

Cas pratique

Le contexte : la tour Part-Dieu qui fait l'objet d'une restructuration importante, s'est attachée les services de Witco via le groupe DCB International et La Française REM. La mission : une meilleure circulation de l'information, la création d'une communauté entre les occupants et l'accès centralisé à l'ensemble des services disponibles. Le résultat : la mise en place de la solution tout-en-un disponible à toutes les entreprises occupantes. "L'approche novatrice adoptée par le groupe DCB International et La Française REM, place l'occupant au cœur des évolutions de la tour Lyon Part-Dieu. Nous sommes fiers de collaborer sur ce projet d'avenir qui porte la dynamique du territoire lyonnais et de l'immobilier d'entreprise en général" souligne Éliane Lugassy. Le modèle devrait continuer de séduire avec les problématiques de retour des employés sur leur lieu de travail en guise de business development, et le souhait généralisé du confort et du bien-être dans les aspirations des Français. Répondre aux nouveaux usages, replacer les occupants au cœur des projets, des enjeux a priori dans les cordes de Witco.

Alban Castres