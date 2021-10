Wishibam, prime à l'innovation

Gratifiée du prix de la PropTech la plus innovante à l'occasion de la septième édition du SIATI (Sommet dédié à l’Immobilier, à l’aménagement des territoires et à l’innovation), Wishibam poursuit son ascension, portée par l'ardeur de Charlotte Journo-Baur, sa fondatrice.

Entrepreneuse habitée

Diplômée de l’EM Lyon, Charlotte Journo-Baur a débuté en conseil en stratégie dans la practice retail d’AT. Kearney où elle oeuvre sur l’omnicanalité. Convaincue de la complémentarité des canaux de ventes physiques et digitaux, elle fonde Wishibam en 2015 sur la base d'une noble cause et d'une motivation vibrante : “Ma grand-mère a un magasin de vêtements place d’Italie à Paris. J’ai toujours admiré la relation qu’elle avait avec ses clients. C’est pour des commerçants comme elle que j’ai lancé Wishibam, pour leur permettre de se digitaliser et de survivre face aux géants du Web. Grâce à elle, je sais que la plupart des commerçants n’ont pas le temps, l’énergie, ni les connaissances pour se digitaliser. C’est pourquoi, chez Wishibam, tous nos outils ont été pensé pour être simples d’utilisation.” Avec un pied dans le commerce, l'autre dans l'innovation, elle exerce, en outre, comme co-présidente du CNCC Next-Gen et est membre du bureau exécutif chargé de la communication et des relations presse-public à la PropTech.

Impulsion virale

Alors que le gouvernement s'interrogeait sur le caractère essentiel des commerces, Philippe Journo, père de l'entrepeuneuse et président-fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, annulait les loyers de ses locataires. Dans ce bienveillant sillage, Charlotte appelait à l'union sacré, en accordant la gratuité de sa solution à des commerçants déjà affaiblis par les manifestations, tragiques balises du mandat Macron. Une généreuse initiative, un tremplin pour le commerce, une impulsion pour Wishibam.

Théorie et pratique

La proposition Wishibam réside dans la transformation numérique de n'importe quel espace commercial, soutenue par des promesses séduisantes : une amélioration de l'expérience d'achat en ligne comme en magasin pour le client, gestion dynamique des stocks et complément de leviers de chiffre d'affaires pour le magasin, gain de visibilité et de trafic sur les canaux physiques comme digitaux pour le commerçant et dynamisation de la région, sauvegarde d’emplois et amélioration de l’attractivité pour la collectivité locale. En pratique, les marketplaces s’interfaçent avec tous les back-office pour retranscrire automatiquement les stocks, prix et flux produits en temps réel et des équipes spécialisées retail accompagnent les commerçants sur tous les canaux. L'innovation comme moteur, l'éthique comme boussole, Wishibam est devenu le leader européen des marketplaces pour les points de vente physiques.

AC