Wise Building : l'immeuble dans la poche

Réserver une salle ou un bureau, badger, apporter des services de bien-être, commander un repas, régler la température, signaler un incident, s’informer, se repérer, discuter avec les autres personnes de l’immeuble, autant de services unitaires couramment dispensés au sein d’un immeuble de bureaux. Wise building les compile en une application.

Genèse et développement

Créée en 2017, l’application Wise Building entend enjoliver la vie de bureau pour engager et pérenniser le retour en présentiel. Son cofondateur, Anthony Pinet a consacré deux années à son développement avant d’en entamer la commercialisation, deux années pour conforter son intuition : les environnements de travail comme les immeubles ne sont plus adaptés aux nouveaux usages. Le contexte de confinement et le décret tertiaire ont renforcé sa conviction, tout comme l’arrivée sur le marché du travail de Millennials exigeants et friands de lien social. Préalablement gestionnaire d’immeubles tertiaires, Anthony Pinet y a déploré les lacunes de transmission d’informations dans leur maintenance. C’est d’ailleurs à l’occasion de la livraison du siège de Coca-Cola à Issy-les-Moulineaux, et plus précisément lors de la distribution des centaines de télécommandes afférentes, que s’est matérialisée l’idée d’une application tout-en-un, à laquelle se sont greffés des cas d’usages, transformés depuis en fonctionnalités. Un seul point d’entrée pour l’ensemble des services.

Covid-19, business developer

Wise Building ne se contente pas de servir le locataire, mais génère de la data quant à son usage de l’espace. À ce sujet, Anthony Pinet déclare qu’"au cours des confinements, 40 % des immeubles tertiaires d’Île-de-France présentaient la même consommation lorsqu’ils étaient vides. On s’aperçoit que l’usage et l’utilisation d’un immeuble affectent sa consommation". Cette fonction permet à l’asset manager d’ajuster les besoins énergétiques de l’immeuble en fonction de son usage. Une promesse déjà mise en pratique chez les deux principaux utilisateurs de Wise Building, Skema qui a développé la solution ses trois campus français, et Léonard, filiale du groupe Vinci.

Alban Castres