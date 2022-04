Winston & Strawn coopte deux associées

L’enseigne internationale Winston & Strawn élève au rang d’associées Adeline Roboam du département financement et Annie Maudouit-Ridde de l’équipe M&A- droit boursier au sein de son bureau parisien. Ces promotions répondent aux évolutions des besoins et des demandes exprimés par les clients du cabinet dans les domaines clés du M&A public et privé, et du private equity. Pour Jérôme Herbet, managing partner, les deux avocates " ont des qualités indispensables pour réussir dans notre profession. Leurs promotions récompensent leur expertise, leur travail et un sens du service client sans faille. Elles donnent également de la visibilité à leurs spécialités respectives qui sont régulièrement sollicitées par nos clients qu’il s’agisse de fonds d’investissement ou de corporate, dans les secteurs que nous connaissons bien, notamment celui de la santé. "

Adeline Roboam possède une expérience en financement d’acquisition et intervient sur tous les aspects du droit bancaire et financier. Investisseurs, fonds d’investissement, sociétés cotées et non cotées…, sont accompagnés par l’avocate dans le cadre de financements bancaires et obligataires. Adeline Roboam a rejoint Winston & Strawn en 2019 après avoir exercé au sein des bureaux parisiens de plusieurs cabinets internationaux comme K&L Gates, Paul Hastings, King & Wood Mallesons et Linklaters. Inscrite au barreau de Paris depuis 2006, elle est diplômée d’un DEA droit des affaires de l’université Paris-Est Créteil, d’un DESS droit bancaire et financier et d’un master de droit des affaires de l’université Panthéon-Assas.

Annie Maudouit-Ridde est quant à elle spécialisée en droit boursier. Son savoir-faire recouvre les offres publiques d'achat, les opérations de marchés de capitaux (IPOs, placements privés, émissions de titres complexes, equity lines) et les special purpose acquisition companies. Des compétences qu’elle met à profit au sein de la pratique public M&A et marchés de capitaux de Winston & Strawn tant à Paris que dans ses bureaux en Europe et aux États-Unis. Avant de rejoindre le cabinet en 2018, Annie Maudouit-Ridde a exercé chez Gide, Jeantet et Norton Rose Fulbright. Avocate depuis 2010, elle est titulaire d’un magistère juriste d’affaires - DJCE de l’université Panthéon-Assas et d’un LL.M de la Ludwig-Maximilians Universität à Munich en Allemagne.

Anaëlle Demolin