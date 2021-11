Willkie Farr & Gallagher renforce son équipe private equity

Diplômée du master 2 DJCE droit des affaires et fiscalité de Nancy 2, Gil Kiener commence sa carrière chez Willkie Farr & Gallagher en janvier 2012, où elle sera promue counsel en janvier 2020. Exerçant au sein du département corporate & financial service, l’avocate se consacre aux opérations de fusions et acquisitions et de private equity et conseille à ce titre des fonds d’investissement et des sociétés cotées et non cotées, aussi bien en France qu’à l’international.

Titulaire d’une double formation du master 2 professionnel droit des affaires et fiscalité de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la majeure stratégie fiscale et juridique internationale de HEC Paris, Hugo Nocerino a rejoint Willkie Farr & Gallagher en juillet 2012. Il y sera promu counsel en janvier 2021. Également spécialisé dans les opérations de fusions et acquisitions et de private equity, il intervient pour le compte de fonds d’investissement et de sociétés cotées et non cotées, aussi bien en France qu’à l’international.

L’équipe private equity de Willkie Farr & Gallagher compte désormais onze associés à Paris.

Marine Calvo