Willkie Farr & Gallagher accueille Tiana Rambatomanga

La pratique de Tiana Rambatomanga couvre plusieurs segments du private equity, notamment ceux portant sur les infrastructures, la dette et l'immobilier. Spécialisée dans la création et la levée de fonds d'investissement français, luxembourgeois et paneuropéens de private equity et de dette (LBO, venture, mezzanine, secondaire, immobilier, maître/nourricier, fonds de fonds) généralistes ou sectoriels, elle compte parmi ses clients Mirova, Indigo, la Banque européenne d'investissement, Eurazeo ou encore Peugeot Invest.

La nouvelle associée exercera aux côtés de Nathalie Duguay, reconnue pour son travail de longue date avec des clients tels que 21 Centrale Partners, Abenex, Apax Partners, BlackFin Capital Partners, et PAI Partners. Les deux avocats, qui se connaissent depuis près de deux décennies et qui ont commencé à travailler ensemble en 2004, poursuivront le développement de la pratique gestion d'actifs de Willkie Farr & Gallagher à Paris.

Titulaire d'un DESS de droit des affaires et d'économie de l'université de Paris I Panthéon Sorbonne et d'un LLM en droit international et comparé des affaires de la London Metropolitan University, Tiana Rambatomanga a auparavant exercé chez SJ Berwin/KWM, Ashurst et Clifford Chance avant de rejoindre Stephenson Harwood en septembre 2017, où elle a lancé la pratique parisienne en fonds d’investissement. L’avocate est par ailleurs membre de Level 20, une association européenne qui promeut la présence des femmes dans le secteur du private equity, et est membre du comité juridique de France Invest.

Le bureau parisien de la firme copiloté par les deux associés, Eduardo Fernandez et Christophe Garaud, réunit plus de 90 avocats, dont 19 associés et 8 counsels. Les équipes interviennent en matière de private equity, fusions-acquisitions, marchés de capitaux, gestion d'actifs, droit de la concurrence, bancaire et financier, financement de projets, droit public, restructuration, contentieux, arbitrage international, criminalité en col blanc ou encore en fiscalité.

Marine Calvo