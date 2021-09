Wilhelm & Associés promeut une counsel

Créée en 1995, l’enseigne indépendante Wilhelm & Associés renforce ses compétences en droit de la concurrence et de la distribution ainsi qu’en propriété intellectuelle en offrant l’association à Émilie Dumur. Exerçant pour la structure depuis sept ans, elle avait été nommée counsel en 2018 et dirige aujourd’hui une équipe de six collaborateurs. Désormais associée, elle exercera aux côtés de Marie-Anne Renaux, de Delphine D’Albert des Essarts et de Pascal Wilhelm, le fondateur du cabinet avec qui elle gérera le pôle de droit économique.

Inscrite au barreau parisien depuis 2013, Émilie Dumur intervient dans les affaires d’antitrust, de concentration et dans le cadre de contentieux commerciaux. Conseil des sociétés cotées des secteurs de la distribution sélective, de la grande distribution et des médias, elle maîtrise particulièrement les problématiques de vente en ligne. Avant de rejoindre Wilhelm & Associés, l’avocate a exercé à la cour d’appel de Paris au sein des chambres de contentieux économiques puis chez Simon Associés pendant deux ans. Depuis 2017, elle enseigne le droit de la communication à l’université Paris Dauphine ainsi que le droit des contrats et de la concurrence à l’école de droit de Sciences Po Paris depuis 2018. Émilie Dumur est titulaire du master 2 justice et procès de l’université Panthéon Sorbonne.

Léna Fernandes