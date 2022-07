Wildgen devient Pinsent Masons Luxembourg

Pinsent Masons intègre une grande partie des avocats du cabinet luxembourgeois Wildgen, qui aurait fêté ses 100 ans l’an prochain, afin de s’installer dans le Grand-Duché. Le septième bureau d’Europe continentale de la firme internationale est dirigé par Michel Bulach, un avocat spécialiste du droit financier et des assurances qui exerce chez Wildgen depuis plus de vingt-deux ans. Il est entouré de six autres associés : Giuseppe Cafiero, Isabelle Charlier, David Maria, Yann Payen, Éric Perru et Mark Shaw, ainsi que d’un groupe de 16 collaborateurs. Ensemble, ils fournissent un service juridique dirigé vers le secteur financier grâce à leurs savoir-faire en droit des sociétés, des affaires, financier et social. Leur clientèle est constituée de grandes entreprises, de mutuelles, de fonds d’investissement et d’institutions bancaires. Ils seront secondés par leurs associés exerçant déjà depuis Londres pour une clientèle luxembourgeoise.

L’aventure Pinsent Masons

Comme cela arrive souvent lors d’un projet de fusion, l’opération n’a pas emporté l’adhésion de l’intégralité de l’équipe d’une cinquantaine de personnes. Plusieurs d’entre elles avaient quitté la maison au cours des dernières années comme l’ancien associé dirigeant Pierre Metzler, Matthieu Chambon, Emmanuelle Ragot et Karine Vilret, d’autres plus récemment comme François Brouxel, précédent managing partner, qui a fondé son propre cabinet fin 2021.

Ceux qui ont choisi l’aventure Pinsent Masons bénéficient d’un réseau international grâce aux huit bureaux de la firme en Angleterre auxquels s’ajoutent Dublin, Munich, Francfort, Düsseldorf, Madrid, Paris et Amsterdam en Europe, Doha, Dubaï, Pékin, Shanghai, Hong Kong, Singapour, Sydney, Melbourne et Perth en Asie Pacifique et Johannesburg en Afrique du Sud. L’enseigne réunit plus de 450 associés et 3000 collaborateurs. Ce qui fait dire à Michel Bulach que "Pinsent Masons dispose d'un réseau européen solide, reconnu pour sa connectivité sans faille. L'ajout de notre présence au Luxembourg fait de nous l'un des rares cabinets dont les capacités couvrent la région de cette manière. Non seulement nous proposons une offre solide de services financiers, mais l'étendue de l'expérience de nos partenaires luxembourgeois fait de nous un cabinet à part entière."

De son côté, Pinsent Masons installe sa marque dans une région incontournable pour sa clientèle institutionnelle. Son managing partner Richard Foley s’en réjouit : "Le Luxembourg est un centre économique et commercial d'importance mondiale." Il peut dorénavant figurer aux côtés des autres cabinets internationaux présents dans la ville-État comme celles constituant le Magic Circle, Baker McKenzie, Dentons ou encore Simmons & Simmons et Hogan Lovells.

Pascale D’Amore