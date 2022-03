White & Case s’implante au Luxembourg

White & Case disposait déjà d’une Luxembourg country practice pour accompagner ses clients en droit luxembourgeois, mais face à la demande croissance de ceux-ci, le cabinet américain a souhaité mettre en place une structure permanente au Luxembourg. Il ouvre ainsi un nouveau bureau au cœur du quartier de la Cloche d’Or dans la capitale du pays. Cette implantation au sein du deuxième centre mondial de fonds d'investissement permettra de renforcer sa pratique en fusions-acquisitions.

Pour constituer l’équipe de ce nouveau bureau, White & Case fait appel à Arnaud Cagi-Nicolau qui rejoint l’enseigne en tant qu’associé au sein des pratiques private equity et fonds d’investissement. Spécialiste des fonds de placement collectifs et autres véhicules d'investissement, l’avocat intervient notamment pour des fonds de capital-investissement, d'immobilier, de dette et d'infrastructures. Il les conseille sur la documentation des produits dérivés, la gestion du collatéral, les prêts de titres et sur les accords de rachat et de prime brokerage. Inscrit au barreau de Paris depuis 2004, et au barreau de Luxembourg depuis 2010, Arnaud Cagi-Nicolau a exercé chez Hogan Lovells, Ashurst, au sein de la State Street Bank et enfin chez Elvinger Hoss Prussen. Il est titulaire d’un DEA en droit privé de l’université de Nice, d’un master en droit et management de HEC Paris ainsi que d’un master en droit et management en l’ESCP Business School.

Léna Fernandes