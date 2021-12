Watson Farley & Williams renforce son bureau de Dubaï

Quittant Clifford Chance pour qui il avait exercé à Washington DC, Paris, Dubaï et Abu Dhabi, Alhassane Barry intègre le bureau dubaïote de Watson Farley & Williams dont il devient associé. Le Moyen-Orient étant à la fois un grand exportateur et un grand consommateur d’énergie, cette arrivée stratégique vient consolider l’offre de services juridiques du cabinet à destination des grands acteurs des secteurs de l'énergie et des infrastructures.

Inscrit aux barreaux de Paris et de New York, Alhassane Barry est un spécialiste du développement et du financement de projet internationaux. Il accompagne à ce titre des emprunteurs, des sponsors, des investisseurs et des sociétés, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. L’avocat est notamment intervenu dans le cadre de projets dans les secteurs des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, des infrastructures, de la pétrochimie, des mines ainsi que des métaux. Alhassane Barry a commencé sa carrière chez Gide Loyrette Nouel avant de rejoindre Clifford Chance en 2006. Il exerçait jusqu’alors pour cette enseigne en tant que counsel. Diplômé d’un LLM en droit bancaire et financier de l’université Panthéon-Assas, il est également titulaire d’un autre LLM et d’un WBLC (Wharton Business and Law Certificate) de l’université de Pennsylvanie.

Léna Fernandes