Watson Farley & Williams promeut un avocat au sein de son équipe financement

Le cabinet international Watson Farley & Williams nomme Philippe Monfort associé au sein de l’équipe financement du bureau de Paris. Spécialisé en droit bancaire et financier, l’avocat possède un savoir-faire en financement d’actifs dans les secteurs maritime, de l’aviation et ferroviaire. Il accompagne les clients de l’enseigne sur les aspects de droit français et de droit anglais en transactions transfrontalières, notamment dans des opérations de crédit-bail, de leasing financier et opérationnel et de financement d’équipement industriel. Il les conseille également sur le financement du verdissement des modes de transport pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Romain Girtanner, associé responsable du bureau de Paris, se réjouit de cette association : "La promotion de Philippe vient renforcer le positionnement du cabinet comme acteur incontournable dans le secteur du transport. Au-delà de cette connaissance sectorielle, l’ensemble des compétences de l’équipe financement permet de proposer un large éventail d’expertises à nos clients."

Avec une double qualification d’avocat au barreau de Paris et de solicitor au barreau anglais, Philippe Monfort a exercé au sein des cabinets Norton Rose Fulbright et Hogan Lovells avant de rejoindre Watson Farley & Williams en qualité de counsel en janvier 2020. Il est diplômé d’un LL.M en droit maritime de l’université de Southampton au Royaume-Uni.

Anaëlle Demolin