Watson Farley & Williams promeut en financement

Avocat aux barreaux de Paris et de Québec, Marc-Alexandre Tremblay intervient dans les opérations transfrontalières de financement et de restructuration dans le secteur du transport aérien, maritime et ferroviaire. Il conseille des institutions financières, des investisseurs, des gestionnaires de fonds et d’actifs, des agences de crédit export, des loueurs, des constructeurs et des opérateurs sur tous les aspects juridiques de l’acquisition, de l’exploitation, de la maintenance, de la location et du financement d’actifs, en France comme à l’étranger. Ses compétences en droit français, québécois et anglais relatives au financement structuré couvrent l'ensemble des classes d'actifs (avions, navires, matériel roulant) et s'étendent à la vente, au leasing et au financement de jets d'affaires, d'hélicoptères et de moteurs. Avant de rejoindre Watson Farley & Williams en 2017 en tant que senior associate, Marc-Alexandre Tremblay a exercé chez Mayer Brown pendant cinq ans comme associate au sein du département international de banque et finance. Titulaire d’un double baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et en common law (LL.B.) de l’université McGill ainsi que d’un master of law and business (MLB) délivré conjointement par le Bucerius Law School et la WHU Otto Beisheim School of Management, il a été student-at-law pendant presque quatre ans chez Borden Ladner Gervais à Montréal et a également effectué plusieurs stages en Allemagne.

Cabinet d’avocats international, Watson Farley & Williams compte plus de 500 avocats à travers le monde dans ses implantations à Athènes, Bangkok, Dubaï, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Hanoï, Hong Kong, Londres, Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Rome, Singapour et Sydney. Son offre de conseil juridique généraliste est segmentée en secteurs et notamment ceux de l'énergie, des transports et de l'immobilier. À Paris, l’enseigne réunit 40 avocats, dont 10 associés.

Léna Fernandes