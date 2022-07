Watson Farley & Williams ouvre un département contentieux

L’arrivée de Franck Poindessault chez Watson Farley & Williams permet à l'antenne parisienne du cabinet de se doter d’un département qui se consacrera au contentieux. Avec plus de vingt ans d’expérience, le nouvel associé accompagne des banques et des institutions financières dans la gestion de leurs risques, notamment dans leurs contentieux de responsabilité et de droit des assurances. Ses domaines d’intervention vont de la responsabilité contractuelle concernant la validité, l’exécution et la résiliation des contrats jusqu’au contentieux en matière de fusions-acquisitions, de concurrence déloyale ou de protection des consommateurs. Il assiste et représente ses clients devant les juridictions judiciaires et dans le cadre de règlements alternatifs de litiges, de procédures de médiation et d’arbitrage. Romain Girtanner, associé responsable du bureau de Paris, déclare : "Franck est incontestablement un expert dans son domaine (…). Son arrivée permet de développer la pratique contentieux à Paris et de renforcer la relation avec nos clients à travers nos secteurs clés, en particulier dans l’énergie où les contentieux se multiplient."

Avant de rejoindre Watson Farley & Williams, Franck Poindessault était associé chez Boken, cabinet d’avocats spécialisé dans le contentieux d’affaires et de responsabilité. Il a également exercé au sein des cabinets Soltner, Norton Rose Fulbright, Bops (désormais Orpa Legal), et Soulié & Coste-Floret. Il est diplômé d’un master en droit privé général de l’université Panthéon-Assas et d’un MBA spécialisé en assurance de l’École nationale d’assurances.

Anaëlle Demolin