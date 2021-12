Watson Farley & Williams adopte une nouvelle structure de management

Abandonnant son précédent modèle de direction composé d’un duo de managing partners et d’un chairman, Watson Farley & Williams nomme George Paleokrassas et Lindsey Keeble, respectivement aux postes de senior partner et de managing partner. Élus par leurs pairs, ils auront pour mission de renforcer et pérenniser leur cabinet qui réunit plus de 500 avocats dans ses 17 implantations réparties à travers le monde.

George Paleokrassas dirige le bureau d’Athènes de l’enseigne internationale depuis 2005 dont il est associé depuis 2003. À la tête de l’équipe assets and structured finance basée à Londres, Lindsey Keeble a, elle, intégré Watson Farley & Williams en 1999 et y a été nommée associée en 2009. Tous deux experts reconnus du secteur maritime, ils codirigent la pratique consacrée à ce milieu sur le plan international. Ces nominations représentent une étape marquante pour le cabinet qui va entrer dans sa quarantième année d’existence.

Léna Fernandes