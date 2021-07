Votre newsletter quotidienne prend (elle aussi) des vacances bien méritées

Conçue pour vous informer durant le premier confinement de manière provisoire, la newsletter quotidienne de Décideurs Magazine a été victime de son succès…

En juillet 2020, nous avons écouté les lecteurs et fait le choix de la pérenniser. Pendant une année, nous avons tâché de vous apporter un éclairage sur l’actualité. Notre pari ? Vous offrir du contenu qui complète votre quête d’information. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre.

Comme bon nombre d’entre vous êtes en vacances, nous adaptons notre diffusion afin de ne pas vous sursolliciter durant cette phase de déconnection bien méritée. C’est avec plaisir que nous reviendrons vers vous à la rentrée.

Bel été et 70 000 mercis. Soit un pour chaque abonné.

La Rédaction.