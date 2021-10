Vivien & Associés nomme deux nouvelles counsels

Spécialisée en droit des sociétés et des fusions-acquisitions, Lisa Becker accompagne des groupes français et internationaux dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cession, nationales ou transfrontalières, ainsi que de restructurations (fusions, scissions, apports partiels d’actifs) ou de croissance d'entreprises conjointes. Elle intervient également régulièrement dans des dossiers de capital investissement, tant aux côtés d’entreprises lors de leur développement et de leurs opérations de levée de fonds, qu’aux côtés d’investisseurs. Inscrite au barreau de Paris depuis 2013, elle a rejoint le département corporate/M&A du cabinet fin 2014 après avoir commencé par exercer au sein du bureau parisien du cabinet Latham & Watkins. L'équipe corporate/M&A de Vivien & Associés compte désormais 8 associés, une counsel et 12 collaborateurs.

Sarah Machrhoul Lhotellier intervient en droit du travail et en droit de la protection sociale, à la fois en conseil et en contentieux, auprès d’entreprises françaises et de groupes internationaux ayant une présence en France. Elle conseille les entreprises sur toutes les problématiques individuelles ou collectives relevant de la gestion quotidienne des ressources humaines. Elle intervient également en contentieux devant toutes les juridictions concernées, notamment prud'homales. L’avocate assiste enfin l’équipe corporate/M&A du cabinet sur les conséquences sociales liées aux opérations de fusion, d’acquisition ou de cession ainsi que dans le cadre d’audits. Sarah Machrhoul Lhotellier a rejoint le département social du Vivien & Associés en 2016, lequel compte désormais 2 associées, une counsel et 2 collaborateurs.

