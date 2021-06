Viveris place une avocate à la tête de sa direction juridique

Avec aujourd’hui une équipe de 800 collaborateurs et 10 agences en France, Viveris accompagne la transformation numérique de ses clients et de leurs produits. Pour prendre la responsabilité de ses activités juridiques, Viveris choisit Aude Mercier, une avocate spécialiste de la propriété intellectuelle.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2007, Aude Mercier commence sa carrière au sein du département propriété intellectuelle et nouvelles technologies de Vivien & Associés. En 2016, elle rejoint le cabinet 186 Avocats en qualité d’associé pour prendre en charge le département IP/IT et contrats. Titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle du Conseil national des barreaux, elle dispose aussi de compétences en droit des contrats, droit commercial, droit des données personnelles et des nouvelles technologies. Diplômée d’un master 2 de droit de la propriété intellectuelle par l’université Panthéon-Sorbonne et d’un DEA de droit des affaires par l’université Paris Nanterre, Aude Mercier a également été enseignante à l’École de formation du barreau et à l’Essec.

Le groupe Viveris conseille notamment des entreprises des secteurs de l’aéronautique, des transports, de l’énergie, de la santé, de la distribution et du domaine bancaire. Il intervient ainsi dans des projets de e-commerce en B2B, de base de données, de cybersécurité, d’open source, d’analyse prédictive ou encore de télécommunication.

Léna Fernandes