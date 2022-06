Vivalto Partners, acteur incontournable de la santé

C’est ce qu’on appelle une performance hors norme. Quelques mois après son lancement, la société de gestion Vivalto Partners, fondée par Daniel Caille, l’une des figures emblématiques de la santé privée en France, réalise un premier closing inaugural de 450 M€, le record de l’année 2021. Une performance qui ne laisse pourtant guère de place au triomphalisme, même si, comme le rappelle Yonel Genin, associé : "Nous ne pouvons qu’être fiers du chemin parcouru car nous nous sommes lancés en janvier 2021 dans un contexte difficile avec la volonté d’écrire une nouvelle histoire". Celle de Vivalto Partners tient à la "rencontre de personnes qui ont l’ambition de combiner leurs expertises de façon intelligente et qui incarnent la volonté d’être des entrepreneurs de la santé", précise-t-il. Le fonds a vocation à couvrir quatre grandes familles de la santé grâce à la complémentarité des expertises de ses équipes.

La société de gestion investit dans les PME et ETI françaises d’une valeur de 50 à 500 M€ avec des tickets compris entre 25 et 150 M€. Le fonds a ainsi procédé à l’acquisition de Vivalto Santé, 3e groupe de cliniques et hôpitaux privés en France et vient d’effectuer un second closing à plus de 550 M€, un autre record.

Réunissant des investisseurs à la fois institutionnels, comme Bpifrance, et des acteurs importants de la place tels que BNP Paribas Développement, Arkéa Capital, la MACSF et le Crédit agricole, la structure bénéficie d’un réseau de "3 000 praticiens chirurgiens et médecins indépendants chez Vivalto Santé dont 1 000 sont dans le capital, et entre 50 et 100 qui seront investisseurs dans le fonds", détaille Yonel Genin. En outre, Vivalto Partners prône sa spécialisation santé comme un vecteur distinctif, car "cet aspect sectoriel permet de parler le même langage et d’avoir les mêmes codes que les dirigeants".

SEGMENT: growth

TAILLE : 250 M€

TICKETS : 25 et 150 M€

SPECIALITÉ : santé

INVESTISSEMENT NOTABLE : Vivalto Santé

Georges Milolo