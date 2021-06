VisioConstat, nouvel outil de télé-constatation pour les huissiers de justice

Disponible en septembre prochain, VisioConstat vient chambouler les pratiques dans la profession d’huissier de justice qui n'a pas été épargnée par la crise sanitaire. Fondée par Amandine Guyot et Vincent Gallot de l'agence digitale Webqam, en association avec l’huissier Nicolas Franchi, l’entreprise propose une nouvelle solution pour faire établir un acte authentique de constat. Ouverte aux entreprises et aux particuliers, la plateforme permet une télé-constatation conforme à l’ordonnance de 1945 qui réglemente le constat.

Après avoir relevé que les particuliers avaient tendance à bouder le constat, invoquant son coût trop élevé, son opacité ou la complexité de sa procédure, les fondateurs de VisioConstat ont développé une solution facilitant l’accès aux huissiers de justice. La plateforme permet de prendre un rendez-vous, puis de se connecter à distance avec un huissier qui établira un constat horodaté et géolocalisé. Simplicité et rapidité pour les utilisateurs, gain de temps et conquête d’une nouvelle clientèle pour les professionnels du droit : les promesses de VisioConstat ont de quoi convaincre. Accessible depuis un smartphone ou tout autre appareil, l’application certifie également la confidentialité des échanges et la sécurité des données de ses utilisateurs qui seront cryptées et hébergées en France. Avec le mouvement de numérisation des services juridiques, une compétence territoriale des huissiers élargie à l’échelle nationale depuis 2017 et environ 2 millions d’actes enregistrés chaque année, l’opportunité à saisir est grande.

Léna Fernandes