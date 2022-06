V. Lleu (L3S Partnership) : ''Il faut toujours avoir une écoute active des besoins du dirigeant''

Décideurs. Sur quels types de problématiques êtes-vous sollicités ?

Virginie Lleu. Nous travaillons sur de nombreux sujets, soit dans le cadre d’un investissement par une société de capital-risque, soit à l’occasion d’un LBO. Ainsi, plusieurs missions ont été réalisées ces dernières années en matière de succession. Par ailleurs, nous intervenons au moins une fois par an sur des problématiques de sociétés à capitaux privés sur le point d’être vendues, rachetées par un fonds ou dans lesquelles le dirigeant s’en va. Dans ce cas, nous cherchons un nouveau dirigeant. Notre principal objectif est alors de trouver une personne "légitime". Une légitimité qui découle notamment de son expérience antérieure, en plus de la dimension entrepreneuriale, car il faut avoir cette capacité à porter une vision stratégique et rendre l’exécution opérationnelle. Ainsi, il est plus aisé de prendre le relais d’un patron propriétaire. En outre, la personne doit avoir une capacité d’adaptation et de souplesse très forte pour gagner la confiance des investisseurs et des personnes qui lui confient sa société. Cela implique qu'elle convienne aussi bien à celle qui part qu’aux investisseurs qui prennent le relais.

Les start-ups représentent-elles une grande partie de votre activité ?

Aujourd’hui, nous travaillons de plus en plus dans l’environnement des start-ups et notamment avec celles qui ont comme actionnaires des business angels, des family office, des fonds de capital-risque. Sachant que nous intervenons aussi avec des groupes privés internationaux ou français qui peuvent être cotés. Toutefois, ce qui fait notre particularité est que nos clients sont basés en France, qu’il s’agisse de maisons mères ou de filiales, avec un champ d’activité global. Avec la pandémie, les gens sont devenus moins mobiles, ce qui entraîne une nouvelle complexité pour attirer des profils internationaux.

Votre structure s’est agrandie avec la venue d’un nouvel associé. Dans quelle perspective s’inscrit cette association ?

Nous sommes 6 personnes dans la structure. Depuis un mois, Rodolphe Roggero est mon nouvel associé, il est issu de l’industrie pharmaceutique. C’est un scientifique avec un master en business. Il a un doctorat en biochimie sur le paludisme au CNRS, en partenariat avec l’Université du Connecticut aux États-Unis, et un MBA à l’IAE de Paris complétés par une véritable expérience business. D’un point de vue stratégique, il s’agit d’un savoir-faire complémentaire car il apporte une vision des métiers de l’industrie et de l’entreprise avec une compétence business. Sa dimension scientifique en fait un incontestable atout, associée à une vision stratégique des enjeux. C’est une opportunité pour nous et cela renforce notre expertise.

Quelles sont les ambitions de L3S Partnership pour cette année 2022 ?

À la rentrée, L3S s’associe pour créer une structure offrant une palette de services plus large pour nos clients (middle management, manager de transition, …). L’idée est d’avoir un pool d’experts qui répondront à leurs questions sur le plan scientifique et réglementaire mais pas seulement.

À cela s’ajoute une pratique board de plus en plus développée. Notre approche est de recruter des boards members indépendants. Plusieurs recrutements de board members sont à notre actif et un projet d’organisation et de gouvernance d’un conseil de surveillance pour une entreprise est en cours. Avec le recrutement de plusieurs personnes en perspective. Moi-même, si je suis au board de deux start-ups et d’une Fondation de recherche, c’est parce que je crois qu’en France il reste beaucoup à faire en matière de gouvernance auprès des start-ups, notamment des PME dans le secteur de la santé.

Le mentoring et le coaching constituent une partie de votre activité. Comment complètent-ils celle de recrutement ?

Sur l’aspect mentoring et coaching, les dirigeants sont souvent solitaires. Dans ce cas, le coach joue un rôle de chambre d’écho. Avec un regard extérieur bienveillant, à l’écoute des questionnements professionnels et personnels. Notre rôle est de comprendre les besoins et les options du dirigeant et de l’aider à prendre les meilleures décisions mais toujours avec une écoute active et du feedback.

Quels sont les éléments de différenciation qui font de L3S Partnership un acteur important du secteur de la santé ?

En ce qui me concerne, la santé est un secteur qui me tient à cœur. Nous œuvrons pour renforcer les équipes de management dans des domaines où il y a des innovations thérapeutiques importantes sur différentes pathologies. Notre valeur ajoutée tient à la connaissance des métiers, de l’environnement et de l’écosystème de la santé, et ce, depuis 30 ans. En opérant avec les agences réglementaires, les hôpitaux publics et privés, nous avons une perception à 360° et nous pouvons mieux comprendre leurs enjeux ainsi que ceux des acteurs industriels. La dimension centrée sur le capital humain, l’approche et l’accompagnement que nous proposons est un atout majeur. Nous sommes dédiés aux missions qui nous sont confiées, au plus près de nos clients. Ce n’est pas la quantité des missions qui nous motive mais leurs valeurs au sein de l’écosystème.

