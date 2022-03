Virginie Leroy nommée directrice générale Immobilier Résidentiel et des Régions de Vinci Immobilier

Virginie Leroy est nommée directrice générale Immobilier Résidentiel et des Régions de Vinci Immobilier. Elle rejoint, en outre, le Comité de Direction Générale, présidé par Olivier de la Roussière.

Missions et parcours

Virginie Leroy aura pour mission de poursuivre le développement de Vinci Immobilier en immobilier résidentiel (logements et résidences gérées) sur l’ensemble du territoire français et interviendra également en régions dans le secteur tertiaire, en synergie avec le pôle Immobilier d’Entreprise. Elle sera, en particulier, chargée de contribuer à la mise en œuvre des ambitions stratégiques de Vinci Immobilier en matière de développement environnemental : Zéro Artificialisation Nette à échéance 2030 et réalisation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de Vinci Immobilier en recyclage urbain avant 2030.

Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Virginie Leroy a démarré sa carrière dans les établissements publics constructeurs du ministère de la Justice, puis chez Poste Immo. Elle a rejoint Vinci Immobilier en 2010 où elle occupait dernièrement le poste de directrice générale adjointe Aménagement et Immobilier d’Entreprise.

