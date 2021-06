Virginie Gaubert-Ravoire et son équipe ouvrent leur boutique

En faisant référence à la lyre dans le nom de leur nouveau cabinet, les trois avocats fondateurs manifestent leur souhait de concrétiser leur collaboration dans une enseigne fédératrice. Ils affichent ainsi comme qualités la rigueur et la précision dans l’exercice de leur métier tout autant que l’inscription dans le temps de leur cabinet, sa durabilité : la lyre est un des plus vieux instruments au monde et le son apaisant de ses cordes renvoie à ce que doit être un avocat avec ses clients, au quotidien et lors de périodes inédites.

Deux socles

Car le cabinet Lyrès se positionne, tout comme l’associée dirigeante Virginie Gaubert-Ravoire, aux côtés des entreprises et industries de tout type qui les sollicitent tant pour la réalisation de transactions (levée de fonds, LBO, acquisition, cession, restructuration…) que pour leur savoir-faire en droit des sociétés, à la manière d’un secrétariat externalisé. "Notre intervention au quotidien auprès de nos clients et la connaissance que nous avons de leur environnement nous permettent d’appréhender au mieux leurs enjeux, leurs contraintes et surtout de les accompagner dans leur croissance. Cette proximité nous permet à la fois de les conseiller sur des problématiques qu’ils nous posent, mais aussi de prévenir les éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs activités", explique Virginie Gaubert-Ravoire. Cette dernière ne craint pas la menace de standardisation du service juridique par les machines et leur IA dans la mesure où ses clients recherchent une relation humaine. C’est au sein de sa propre structure qu’elle et son équipe parviennent à délivrer un service haut de gamme, en accord avec leurs valeurs de proximité et délesté des coûts de structure des grandes firmes.

Car l’associée fondatrice offre deux socles à sa boutique : son expérience et ses clients qui lui font confiance depuis de nombreuses années. Formée dans des petites structures au début de sa carrière, Virginie Gaubert-Ravoire a entamé l’internationalisation de son activité chez EY où elle a exercé durant quatre ans. En 2006, elle entre chez Freshfields et prend la direction de l’équipe consacrée au droit des sociétés, intervenant, avec les paralegals et collaborateurs juniors de son équipe, aux côtés des opérations financières négociées par le pôle corporate, en interaction avec les spécialistes de l’immobilier, du droit social, de l’IP/IT… Elle y restera dix ans avant de s’associer à Olivier Abergel en février 2016. Chez LL Berg, elle poursuit son activité de conseil en droit des sociétés à destination des entreprises, parfois des fonds impact. Elle y approfondit sa relation avec les institutions bancaires, notamment étrangères et issues du secteur de la néo-banque. Elle assure un accompagnement de la création d’entreprise, de la structuration de groupes et des questions de gouvernance jusqu’à la cessation d’activité, en passant par la sécurisation juridique des activités, des filiales et la réalisation de leurs transactions. "À l’heure actuelle, on observe une tendance de plus en plus marquée à l’implication des salariés dans la croissance de leur entreprise grâce à la mise en place de mécanisme d’intéressement et d’actionnariat salarié", constate Virginie Gaubert-Ravoire.

Installé à proximité du parc Monceau à Paris, Lyrès est déjà entouré d’un réseau informel de cabinets partenaires, tant à l’étranger pour la réalisation des deals cross border qu’en France, en soutien sur des spécialités comme le droit social, fiscal, de la propriété intellectuelle ou de la concurrence.

Pascale D'Amore